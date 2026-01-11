بلاستيك أقوى من الخرسانة العادية يتحدى الزلازل وأمواج التسونامي

كشفت شركة WES-Tec Global خلال مشاركتها في معرض CES 2026 عن تقنية إنشائية جديدة تعتمد على قوالب بناء مصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره بنسبة 100%، في خطوة تهدف إلى مواجهة تحدّيين متزايدين عالمياً هما تلوّث البلاستيك ومخاطر البنية التحتية الناتجة عن تغيّر المناخ، لا سيما في المناطق المعرّضة للفيضانات وتآكل السواحل.

وتحمل هذه التقنية اسم ECOCCUBE، وهي نظام يحوّل نفايات البلاستيك إلى قوالب إنشائية متينة صُمّمت خصيصاً للاستخدام في البيئات القاسية مثل السواحل، وضفاف الأنهار، والمناطق ذات التضاريس المنحدرة، وتقدّم الشركة النظام بوصفه بديلاً مستداماً للخرسانة التقليدية في عدد من تطبيقات الهندسة المدنية، مع ميزات بيئية وإنشائية متقدمة، وفقا لموقع interestingengineering.

ويعتمد ECOCCUBE على عملية خاصة تطلق عليها الشركة اسم Newcycling، وهي تقنية تتيح إعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلاستيكية المختلطة من دون الحاجة إلى فرزها أو غسلها، وهو ما يمثّل اختلافاً جوهرياً عن أنظمة إعادة التدوير التقليدية، ويتم تحويل البلاستيك المُهمل مباشرة داخل مصانع مخصّصة إلى قوالب مطابقة لمعايير الاستخدام في مشاريع البنية التحتية.

وخلال مقابلة في معرض CES، أوضح متحدث باسم الشركة أن الهدف من هذه التقنية "ليس إنتاج سلع استهلاكية، بل تحويل البلاستيك إلى مواد تُستخدم في مشاريع الهندسة المدنية وحماية البنية التحتية".

وأضاف أن النظام صُمّم لتحمّل ظروف قاسية تشمل التآكل الساحلي والزلازل وحتى أمواج التسونامي.

ووفقاً لبيانات الشركة، يتمتع ECOCCUBE بقدرة تحمّل عالية، حيث يحقق مقاومة ضغط تصل إلى 26.4 ميغاباسكال، ومقاومة شدّ تبلغ 16.7 ميغاباسكال، وهي مستويات تفوق تلك المسجّلة في العديد من استخدامات الخرسانة التقليدية، كما يتميز بخفة الوزن، ما يساهم في خفض تكاليف النقل والتركيب وتسريع تنفيذ المشاريع.

وعلى الصعيد البيئي، تشير تقييمات دورة الحياة إلى أن كل كيلوغرام من قوالب ECOCCUBE يساهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 2.99 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، أما الوحدة الواحدة بوزن 25 كيلوغراماً، فتؤدي إلى تقليل الانبعاثات بما يعادل نحو 74.7 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما يمنع النظام حرق البلاستيك أو دفنه أو تسرّبه إلى البيئة الطبيعية، ويؤهّل المشاريع للاستفادة من أرصدة الكربون.

وحصدت التقنية بالفعل اعترافاً دولياً، إذ فازت ECOCCUBE بتكريم ضمن جوائز CES للابتكار، إضافة إلى جائزة فضية في جوائز إديسون 2025، وتسعى WES-Tec Global حالياً إلى عقد شراكات دولية لتوسيع نطاق استخدام هذه القوالب، ودعم حلول بنية تحتية أكثر استدامة في مواجهة آثار تغيّر المناخ.