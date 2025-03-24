تصميم مذهل وأداء خارق.. ألواح شمسية تحاكي جمال العمارة الكلاسيكية

أصبحت الألواح الشمسية عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، نظرًا لفعاليتها ومصدرها المتجدد والنظيف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز الاستدامة البيئية، إلا أن الجانب الجمالي للألواح الشمسية ظل يشكل تحديًا للكثيرين، حيث تساءل البعض: لماذا لا يمكن أن تكون الألواح الشمسية مستدامة وجميلة في نفس الوقت؟ هذا السؤال أثار اهتمامًا عالميًا، وأصبح محورًا للعديد من الأبحاث والابتكارات.

حل مبتكر من النمسا: ألواح "تيراكوتا" الشمسية

استجابت شركة نمساوية متخصصة في تصنيع الطاقة الشمسية لهذا التحدي من خلال تطوير لوح شمسي فريد من نوعه، يتميز بإطار أحمر وقوة عالية، أُطلق عليه اسم "تيراكوتا". هذا الابتكار لا يعزز فقط الجماليات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بل يساهم أيضًا في تعزيز البيئة المستدامة.

الألواح الشمسية الملونة، مثل تلك التي تقدمها "تيراكوتا"، يمكن أن تزيد من قبول الجمهور لاستخدامها في المباني، خاصة في المناطق التي تهتم بالمظهر الجمالي.

دراسة تكشف تفضيلات الجمهور

وفقًا لتقرير نشرته مجلة "Optics.org" في نوفمبر 2024، أشارت الدراسة إلى أن الألواح الشمسية، رغم كونها بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري، إلا أن مظهرها التقليدي لا يلقى قبولًا لدى الجميع.

وقد تعاون معهد علم النفس بجامعة فرايبورغ مع معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية (ISE) لدراسة تفضيلات الجمهور، أظهرت النتائج أن الناس يفضلون الألواح الشمسية التي تتماشى مع الجماليات الحديثة والتاريخية للمباني، مما يؤكد أهمية المظهر في زيادة القبول العام.

ألواح "تيراكوتا": الجمع بين الحداثة والتقليد

تصنع ألواح "تيراكوتا" من قبل شركة "سونينكرافت" لتتناغم بسلاسة مع التصاميم المعمارية، خاصة تلك التي تتميز باللون الأحمر الكلاسيكي. هذا التصميم الفريد يجمع بين الابتكار والتقاليد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمباني التي تحتاج إلى الحفاظ على جمالياتها التاريخية أو الحديثة. وقد حصلت هذه الألواح، التي تتمتع بقدرة 400 واط وتستخدم خلايا "TopCon" الشمسية بكفاءة تحويل تصل إلى 20.02%، على موافقة المعهد الألماني لتكنولوجيا البناء (DIBt).

تعزيز القبول العام من خلال الجماليات

إلى جانب التكلفة المرتفعة للتركيبات، كان المظهر التقليدي للألواح الشمسية عائقًا أمام انتشارها. ففي المناطق الحضرية، حيث توجد مبان ذات قيمة جمالية عالية مثل الجامعات أو المعالم السياحية، يصبح من الضروري أن تكون الألواح الشمسية متناسقة مع هذه الجماليات. الألواح التقليدية ذات الألوان الزرقاء أو السوداء غالبًا ما تتناقض مع الألوان المحيطة، مما يقلل من جاذبيتها. هنا تأتي ألواح "سونينكرافت" الملونة كحل مثالي، حيث توفر بديلاً جماليًا جذابًا دون المساومة على الكفاءة.

التقنية المتقدمة: حيث يلتقي التصميم بالأداء

لا تقتصر مزايا ألواح "تيراكوتا" على الجماليات فحسب، بل تتمتع أيضًا بكفاءة عالية ومتانة كبيرة. يتم تصنيعها من الزجاج المزدوج القوي، مما يضمن عمرًا طويلاً للألواح حتى في الظروف الجوية القاسية. هذا التصميم المدروس بعناية يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حلول طاقة شمسية متينة وفعالة، دون التضحية بالجماليات.