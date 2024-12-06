دبي الـ 11 عالمياً في مؤشر المراكز الذكية

تقدمت دبي موقعين إلى المركز الحادي عشر على مستوى العالم هذا العام في مؤشر المراكز الذكية السنوي الذي تصدره «زد/ين» وهي مؤسسة فكرية في مجال البحوث التجارية مقرها لندن، وحافظت على صدارة المنطقة. ويصنف المؤشر قدرة المراكز التجارية على خلق وتطوير ونشر التكنولوجيا.

وهذه المراكز هي مناطق تتسم بالإبداع والثقافة، مع امتلاك قطاع جامعي عالي الأداء، في مجال الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة، واحتفظت لندن بالمركز الأول في المؤشر هذا العام، بينما أزاحت نيويورك زيوريخ إلى المركز الثالث لتصعد إلى المركز الثاني، فيما حلت سان فرانسيسكو في المركز الرابع وجاءت سنغافورة في الخامس. وتضم المراكز العشرة الأولى هذا العام خمسة مراكز من أوروبا الغربية، إلى جانب ثلاثة مراكز من الولايات المتحدة.

يذكر أن الإمارات كانت في المركز السابع عشر عام 2021. على الصعيد نفسه، طلب «زد/ين» من المستجيبين في استطلاعه السنوي تحديد مجالات التكنولوجيا يرجح أن يكون لها أكبر تأثير على الصناعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال نحو ربع المستجيبين إن «الذكاء الاصطناعي والرقمي والحوسبة» يرجح أن يكون لها أكبر تأثير، فيما قال 19 % من المستجيبين إن «تكنولوجيا الطاقة والبيئة» سيكون لها الأفضلية، ورأى 15 % أن «الإلكترونيات والفوتونيات وتكنولوجيا الكم» هي مجال التفوق في المستقبل.

