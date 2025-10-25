جيف بيزوس يتحدى التشاؤم: المستقبل مشرق أكثر مما نتخيل

أكد الملياردير الأمريكي وأحد أغنى أغنياء العالم، مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، خلال مشاركته في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي، أن مستقبل الحضارة الإنسانية يبدو واعدا، متوقعا تحولات غير مسبوقة في طريقة حياة البشر وعملهم وحتى انتقالهم إلى الفضاء.

وقال بيزوس في كلمته أمام الحضور: "لا أرى كيف يمكن لأي شخص أن يشعر بالإحباط إذا كان على قيد الحياة الآن"، مشيرا إلى أن الابتكارات التكنولوجية ستفتح آفاقا واسعة للبشرية في العقود المقبلة. وتوقع أن تقوم الروبوتات بحلول عام 2045 بأداء مهام التنقل والعمل نيابة عن البشر، مما سيخفف الضغوط اليومية ويسمح للإنسان بالتركيز على ابتكاراته وأنشطته الإبداعية.

وأشار بيزوس إلى أن المستقبل القريب قد يشهد ملايين الأشخاص يعيشون في الفضاء، وهو ما يعتبر تحولا جذريً في مفهوم الحياة خارج الأرض.

ورفض بيزوس توقعات انهيار الحضارة بسبب الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن فوائد هذه التكنولوجيا واضحة من خلال قدرتها على معالجة كميات ضخمة من البيانات واستخلاص توصيات أو حلول لمشكلات معقدة مثل التلوث والطاقة، وفقا لموقع thecooldown.

وتتفق توقعات بيزوس جزئيا مع رؤية بعض المليارديرات الآخرين. فعلى سبيل المثال، يرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن خريجي الجامعات قد يعملون في مشاريع فضائية مثيرة وذات رواتب عالية خلال عقد واحد، بينما يؤمن إيلون ماسك أن البشر سيعيشون على المريخ بحلول عام 2028.

لكن ليس كل الأثرياء يؤمنون بأولوية الفضاء. فبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، يرى أن البشرية يجب أن تركز على إصلاح الأرض أولاً قبل الانطلاق نحو الفضاء، مؤكدا أن هناك الكثير مما يجب فعله على كوكبنا.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يفتح آفاقا جديدة للعمل، حيث يمكن للناس العمل يومين فقط في الأسبوع بينما تقوم الآلات بالباقي، لكنه أشار أيضا إلى ضرورة التأكد من أن فوائد هذه التكنولوجيا تصل لجميع أفراد المجتمع وليس فقط للشركات الكبرى.

من جانب آخر، دعا السياسي الأمريكي بيت بوتيجيج إلى ضرورة تدخل الحكومات لضمان أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحسين حياة الناس بدلا من زيادة الفجوة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية "عوائد الذكاء الاصطناعي" التي تضمن توزيع القيمة التي تولدها هذه التكنولوجيا على المجتمع ككل.

يبقى بيزوس متفائلا بمستقبل البشرية، مؤكدا أن التقدم التكنولوجي يوفر فرصا غير مسبوقة للابتكار والعيش في بيئات جديدة، سواء على الأرض أو في الفضاء، وهو ما يعكس رؤية متفائلة عن الحضارة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.