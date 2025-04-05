ابتكار غير مسبوق.. تعرف على أقوى محرك في تاريخ السيارات

في عالم صناعة السيارات، يُتوقع أن تجمع المحركات الكهربائية بين القوة والكفاءة، وقد تخطت شركة كوينيجسيج السويدية، المعروفة بتصنيع السيارات الخارقة، هذه الحدود مع إطلاق أول سيارة كهربائية لها، وهي سيارة كوارك.

يتميز محرك السيارة القوي بقدرته على توليد 335 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 443 رطل-قدم، في وحدة صغيرة تزن 63 رطلاً فقط، وفقًا لمجلة "رود آند تراك".

يُشبه هذا المحرك بحجم مشروب طاقة سعة 330 مل. يمكن أن يغير هذا الابتكار من مستقبل وسائل النقل، حيث صُمم خصيصًا للسيارات الكهربائية الخارقة، والطائرات، وحتى استكشاف الفضاء، وفقا لـ ecoportal.

الهندسة والتصميم المميز لمحرك Quark

يشير الموقع الإلكتروني لشركة كوينيجسيج إلى أن محرك كوارك يتميز بتصميم فريد واستخدام مواد متطورة مثل فولاذ 300M، الذي يُستخدم أيضًا في صناعة الطيران ورياضة السيارات.

كما يعتمد المحرك على تقنية ألياف الكربون المجوفة Koenigsegg Aircore™، والتي تستخدم في مكونات مثل الجنوط والعجلات والمقاعد.

ويُعد نظام التبريد المباشر الخاص بالمحرك من أهم عناصر كفاءته، حيث يساعد في جعل المحرك أصغر وأخف وزناً من أي محرك كهربائي آخر في فئته.

وفقًا لشركة كوينيجسيج، يعد محرك كوارك هو الأفضل من حيث نسبة العزم إلى القوة إلى الوزن في هذه الصناعة، مما يجعله مثاليًا للسيارات الفائقة.

محرك صغير ولكنه قوي يُحدث ثورة في الأداء

عند إطلاق محرك كوارك، جذب الانتباه بشكل كبير في عالم صناعة السيارات. يختلف هذا المحرك عن المحركات الكهربائية التقليدية بفضل تصميمه الذي يجمع بين التدفق الشعاعي والمحوري، مما يجعل منه محركًا قويًا وصغير الحجم للغاية، إذ يزن 63 رطلاً فقط.

يجمع محرك كوارك بين الكفاءة والقوة، وهو يتناسب تمامًا مع سيارة جيميرا، وهي سيارة هجينة فاخرة بأربعة مقاعد تعمل بالكهرباء.

نظرًا لحجمه الصغير، يمكن استخدام محرك كوارك في تطبيقات متنوعة مثل الطائرات والسفن، وكذلك في أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي. بفضل هذا الابتكار، يمكن الاستغناء عن علبة التروس المتدرجة، حيث إن سرعة دوران المحرك ثابتة منذ البداية.

لماذا قد تحتوي السيارات الكهربائية على محرك بتصميم دوناتي في المستقبل؟

يُعد الشكل الدائري الذي يشبه الدونات عنصرًا أساسيًا في تصميم محرك كوارك، حيث يُتيح استجابة أسرع وتبريدًا أفضل مقارنةً بمحركات أكبر وأثقل.

بينما تعتمد المحركات التقليدية على أنظمة تبريد ضخمة، فإن محرك كوارك يُبرّد بشكل مستقل. تستخدم كوينيجسيج في تصميم محرك كوارك مواد خفيفة مثل ألياف الكربون والفولاذ والألمنيوم، ما يعزز من قوة المحرك وكفاءته.

بفضل استخدام هذه المواد المتطورة والتصميم المبتكر، يمكن أن يُستخدم محرك كوارك في تطبيقات متعددة مثل الطائرات، والمركبات البحرية، وحتى استكشاف الفضاء. محرك كوارك لا يُعد مجرد ابتكار تكنولوجي مذهل، بل يُفتح أمامنا أفقًا جديدًا لمستقبل الحركة الكهربائية عالية الأداء.