بقدرات مذهلة .. 50 ألف لوحة شمسية تسبح فوق الماء في اليابان

تسعى اليابان إلى ريادة ثورة الطاقة المتجددة من خلال مشروع مبتكر يهدف إلى بناء أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم.

هذا المشروع، الذي يتحدى الأعراف التقليدية، يعتمد على تركيب أكثر من 50 ألف لوحة شمسية فوق المسطحات المائية، ما يوفر حلاً مبتكرًا لتوليد الطاقة دون استهلاك الأراضي القيمة التي يمكن استخدامها لأغراض أخرى مثل الزراعة أو الصناعة.

تفاصيل المشروع

ستقوم شركة "كيوسيرا"، الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي في اليابان، بتطوير هذه المحطة الشمسية العائمة في خزان ياماكورا بمنطقة تشيبا. ستكون المحطة قادرة على توليد 13.7 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد خمسة آلاف منزل بالطاقة.

يأتي هذا المشروع كجزء من جهود اليابان لإيجاد حلول بديلة للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، حيث تسعى البلاد إلى إعادة تشكيل قطاع الطاقة لديها.

فوائد الطاقة الشمسية العائمة

تتمتع المحطات الشمسية العائمة بعدة مزايا، خاصة في بلد مثل اليابان حيث المساحة الأرضية محدودة. بالإضافة إلى توليد الطاقة، تساعد هذه الألواح في تقليل تبخر المياه من الخزانات، مما يحافظ على الموارد المائية. كما أن وجود الألواح فوق الماء يحسن كفاءتها، حيث إن المياه تساعد على تبريدها بشكل طبيعي، مما يمنع ارتفاع درجة حرارتها ويحسن أدائها.

إمكانية التوسع عالميًا

يمكن لهذا النموذج أن يكون مصدر إلهام للدول الأخرى التي تعاني من ندرة الأراضي، مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. في الواقع، بدأت المملكة المتحدة بالفعل في تنفيذ مشاريع مماثلة، بما في ذلك محطة للطاقة الشمسية العائمة في خزانات منطقة مانشستر الكبرى، والتي ستكون الأكبر من نوعها في أوروبا.

رأي الخبراء

وفقًا لراي نوبل من جمعية الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، فإن هذه التكنولوجيا بسيطة وفعالة، خاصة للدول التي لديها مساحات أرضية محدودة.

وأشار إلى أن اليابان أصبحت رائدة في هذا المجال، ومن المرجح أن تنتشر هذه التقنية عالميًا في المستقبل القريب.

الطاقة الشمسية العائمة تمثل حلاً واعدًا لمستقبل الطاقة النظيفة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمساحات المحدودة. من خلال مشاريع مثل هذا، تضع اليابان أساسًا لمستقبل أكثر استدامة، مما يثبت أن الابتكار يمكن أن يتغلب على التحديات الجغرافية والبيئية.

معلومات مهمة حول الطاقة الشمسية في اليابان

تعتبر اليابان من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تعتمد عليها بشكل متزايد لتلبية احتياجاتها من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

1. تطور الطاقة الشمسية في اليابان

بدأت اليابان الاستثمار في الطاقة الشمسية في الثمانينيات، ولكن بعد كارثة فوكوشيما النووية (2011)، تسارعت الجهود نحو الطاقة المتجددة.

تبنّت الحكومة اليابانية برامج دعم للطاقة الشمسية مثل تعرفة التغذية الكهربائية (FIT)، مما حفّز الاستثمارات في القطاع.

2. قدرة اليابان في الطاقة الشمسية

تعد اليابان من أكبر الدول عالميًا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

تمتلك أكثر من 80 جيجاواط من القدرة المركبة (حتى 2023).

تنتج الطاقة الشمسية حوالي 10% من إجمالي الكهرباء في اليابان.

3. مشاريع رئيسية للطاقة الشمسية

محطات الطاقة الشمسية العائمة: بسبب قلة الأراضي، طوّرت اليابان محطات عائمة فوق المسطحات المائية.

أكبر محطة شمسية في كاجوشيما: واحدة من أكبر المحطات الشمسية في البلاد.

الطاقة الشمسية في المنازل: تنتشر أنظمة الألواح الشمسية فوق أسطح المباني السكنية والتجارية.

4. تحديات الطاقة الشمسية في اليابان

قلة المساحات: اليابان دولة جزرية ذات تضاريس جبلية، مما يجعل إنشاء محطات ضخمة أمرًا صعبًا.

التكلفة العالية: رغم انخفاض الأسعار عالميًا، لا تزال تكلفة التركيب مرتفعة في اليابان.

التقلبات المناخية: الطقس الماطر والمواسم الغائمة قد تؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية.

5. مستقبل الطاقة الشمسية في اليابان

تواصل اليابان الابتكار في تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الألواح الشمسية.

هناك توجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% بحلول 2050 ضمن استراتيجيات خفض انبعاثات الكربون.

دعم البحث والتطوير في الألواح الشمسية عالية الكفاءة والاندماج مع أنظمة الشبكات الذكية.

اليابان تعتبر مثالًا ناجحًا للاستثمار في الطاقة الشمسية رغم التحديات الجغرافية والمناخية، وتسعى نحو مستقبل أكثر استدامة عبر الابتكار والتكنولوجيا.