إيلون ماسك يكشف عن أغرب خطة لوصول شاحنات "سايبرترك" إلى المريخ

كشف أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن خطة طموحة بالتعاون مع وكالة ناسا وشركته الأخرى، سبيس إكس، لإرسال نسخة معدلة من شاحنات "سايبرترك" التابعة لشركة تسلا جزءًا من مهمة فضائية غير مسبوقة إلى كوكب المريخ لجمع العينات وإجراء الأبحاث.

وفقًا للخطة، ستخضع شاحنات "سايبرترك" لتعديلات كبيرة لتتناسب مع ظروف الفضاء، بما في ذلك إضافة أنظمة ضغط مشابهة لتلك المستخدمة في المركبات الفضائية. الهدف من المهمة هو نشر الشاحنات على سطح المريخ لجمع عينات من التربة والصخور لإعادتها إلى الأرض لتحليلها.

هذا المشروع الضخم سيشهد تعاونًا بين شركتي ماسك، تسلا وسبيس إكس، مع وكالة ناسا، مما يعزز آفاق استكشاف الفضاء. وقد لاقت الفكرة دعمًا من جمعية المريخ، وهي منظمة غير ربحية تدعم استكشاف الكوكب الأحمر.

مستقبل "سايبرترك" في الفضاء

بعد أن واجهت "سايبرترك" تحديات في سوق السيارات الكهربائية، قد تجد الشاحنة طريقها إلى النجوم. يتحدث مسؤولو ناسا مع ممثلي تسلا وسبيس إكس حول إمكانية إرسال المركبة إلى المريخ، حيث يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جمع العينات وإجراء الأبحاث العلمية.

تمت مناقشة الفكرة خلال مؤتمر استمر أسبوعًا نظمته جمعية المريخ في سياتل، حيث طرح الخبراء مفهومًا يشمل استخدام شاحنات "سايبرترك" الروبوتية، إلى جانب صاروخ "ستارشيب" التابع لسبيس إكس، ومركبات متعددة التضاريس صممتها تسلا.

دور "ستارشيب" في المهمة

وفقًا لروبرت زوبرين، المؤسس المشارك لجمعية المريخ، يمكن لصاروخ "ستارشيب" أن يعزز مهمات استكشاف المريخ المأهولة في المستقبل.

وأوضح زوبرين أن المركبة يمكنها نقل بعثة آلية إلى المريخ لجمع آلاف العينات من مواقع مختلفة، تمهيدًا لإرسال طاقم بشري لإجراء مزيد من الاستكشافات.

تحديات مهمة جمع العينات

على الرغم من أن الفكرة تبدو مستقبلية، إلا أن بعض عناصرها قابلة للتطبيق نظريًا. ومع ذلك، تواجه ناسا تحديات كبيرة في مهمة جمع العينات من المريخ، حيث أعلنت الوكالة أن الخطط السابقة غير قابلة للتنفيذ بسبب التكلفة العالية والجدول الزمني الطويل. وقد قدر مدير ناسا، بيل نيلسون، تكلفة المهمة بحوالي 11 مليار دولار، مع موعد عودة العينات المتوقع في عام 2040.

سباق الشركات الفضائية

للتغلب على هذه التحديات، دعت ناسا إلى تقديم مقترحات لمفاهيم بديلة، وتم تمويل سبع دراسات مفاهيمية من قبل شركات رائدة في الصناعة، بما في ذلك سبيس إكس، بلو أوريجين، ولوكهيد مارتن، وغيرها. وتأمل سبيس إكس في استخدام صاروخ "ستارشيب" كجزء رئيسي من خطتها الطموحة.

رؤية إيلون ماسك

عبر إيلون ماسك على منصته الاجتماعية "X" عن تفاؤله بإمكانية تحويل "سايبرترك" إلى "الشاحنة الرسمية للمريخ"، مما يعكس اهتمامه الجدي بالمشروع. وقد تكون هذه الخطوة بمثابة دفعة لتسلا، خاصة في ظل تراجع أداء سياراتها الكهربائية في الأسواق الرئيسية.

بينما لا تزال الخطة في مراحلها الأولية، فإنها تفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف الفضاء وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف علمية طموحة.