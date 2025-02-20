ابتكار مذهل .. توربينات تعمل بالمياه تنتج طاقة أكثر من 12 لوحاً شمسياً

في إطار سعي العلماء والشركات لإيجاد طرق جديدة لتوليد الطاقة دون الإضرار بالبيئة، قدمت شركة كندية تُدعى Idenergie ابتكارًا مذهلاً عبارة عن توربين يعتمد على حركة المياه لتوليد الكهرباء.

يعمل هذا التوربين في الأنهار والجداول، ويمكنه إنتاج طاقة تعادل ما تولده 12 لوحة شمسية مجتمعة، والأكثر إثارة هو قدرته على توليد الطاقة بشكل مستمر، دون الحاجة إلى الاعتماد على الشمس أو الرياح، وفقا لموقع unionrayo.

طاقة متجددة تعمل على مدار الساعة

بينما تعتمد الألواح الشمسية على ضوء النهار، توفر توربينات المياه الجارية مصدرًا للطاقة النظيفة على مدار 24 ساعة يوميًا، باستخدام تدفق المياه في الأنهار أو الجداول القريبة.

يمكن لهذه التوربينات إنتاج ما يصل إلى 12 كيلووات ساعة يوميًا، ما يجعلها مصدرًا موثوقًا للكهرباء للمنازل القريبة من مصادر المياه، دون الحاجة إلى تخزين الطاقة أو القلق بشأن تقلبات الطقس.

كيف تعمل هذه التوربينات؟

تعتمد هذه التوربينات على قوة تدفق المياه، حيث يتم تثبيتها مباشرة في الأنهار أو الجداول لتحويل الحركة المستمرة للمياه إلى طاقة كهربائية، وعلى عكس الألواح الشمسية التي تعمل فقط خلال النهار، توفر هذه التوربينات إمدادًا مستمرًا من الطاقة، ما يجعلها مثالية للمناطق التي تحتاج إلى كهرباء دون انقطاع.

تصميم صديق للبيئة

يستوحي تصميم توربينات Idenergie من تقنية دوار Darrieus، التي تسمح بتسخير طاقة المياه بكفاءة دون الإضرار بالنظام البيئي، كما أن الهيكل المصنوع من الألومنيوم قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%، ما يعزز من استدامة هذا الابتكار، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم التوربينات بحيث لا تؤثر على الحياة المائية، مما يجعلها آمنة للأسماك والكائنات الأخرى.

مقارنة بين توربينات المياه وطاقة المد والجزر

تُستخدم توربينات Idenergie في الأنهار والتيارات المائية ما يجعلها قابلة للتركيب في مواقع متعددة بالقرب من مصادر المياه. في المقابل، تعتمد طاقة المد والجزر على المناطق الساحلية ودورات المد والجزر، مما يجعلها أقل مرونة.

كما أن تكاليف تركيب وصيانة توربينات المياه الجارية أقل بكثير مقارنة بتقنيات المد والجزر، التي تتطلب بنية تحتية معقدة ومكلفة.

وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ والحاجة الملحة للحد من استخدام الوقود الأحفوري، تُعد هذه التوربينات خطوة مهمة نحو مستقبل الطاقة النظيفة. بدمج قوة المياه مع تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، تصبح هذه الحلول متاحة وفعالة بشكل متزايد، مما يسهم في بناء عالم أكثر استدامة للجميع.