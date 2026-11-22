محمد أهلي: 220 حديقة ومنشأة خضراء في الإمارة تستقبل 31 مليون زائر سنوياً

أعلنت بلدية دبي عن توفير 12 منفذاً لشحن المركبات الكهربائية في خمس حدائق عامة بمناطق مختلفة من الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار وتسهيل استخدام المركبات الكهربائية ضمن الحياة اليومية للسكان، وذلك في ظل توجه البلدية نحو تعزيز الاستدامة وتوفير خدمات أكثر راحة لمرتادي الحدائق، بما يتيح للزوار شحن مركباتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة.

وقال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في البلدية، إن المبادرة تأتي ضمن جهود تطوير خدمات الحدائق العامة وتوفير مرافق عصرية تلبي احتياجات المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو الاستدامة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تمكن أصحاب المركبات الكهربائية من شحن مركباتهم خلال زيارة الحدائق، دون الحاجة إلى تخصيص رحلة منفصلة للوصول إلى محطات الشحن، ما يوفر الوقت والجهد ويجعل تجربة التنقل أكثر سهولة وراحة.

وأضاف: تتيح هذه الخدمة لمرتادي الحدائق الاستمتاع بممارسة الرياضة والمشي والتنزه وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، بالتزامن مع شحن مركباتهم، مما يضيف قيمة عملية لتجربة زيارة الحدائق ويشجع على تبني خيارات نقل أكثر استدامة.

وتشمل المرحلة الحالية تركيب منافذ الشحن في كل من حديقة القصيص وحديقة بحيرة الطوار بإجمالي أربعة منافذ، إضافة إلى حديقة المنخول وحديقة مردف وحديقة الورقاء الثالثة 1 وحديقة ند الشبا الرابعة، بواقع منفذين للشحن في كل موقع.

220 حديقة

وأكد محمد عبدالرحمن أهلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الحدائق التي تضم أكثر من 220 حديقة ومنشأة خضراء موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، وتوفر مرافق متنوعة تشمل مساحات وتجارب متنوعة تجمع بين الطبيعة والصحة والرفاهية والترفيه والتواصل المجتمعي، لتكون جزءاً من الحياة اليومية للسكان والزوار، وتمتد هذه المجموعة من الحدائق الكبرى إلى حدائق الأحياء السكنية، لتلبي مختلف الاهتمامات وتناسب جميع الفئات العمرية، حيث توفر الحدائق في الإمارة مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات، تشمل مناطق ألعاب الأطفال، والمرافق الرياضية، ومسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، ومناطق التنزه والتجمعات الاجتماعية، إلى جانب خيارات تناول الطعام.

كما تحتضن أنشطة ترفيهية وتجارب تعزز الصحة والرفاهية وفعاليات مجتمعية، تتيح للزوار فرصاً لممارسة الأنشطة البدنية، والتواصل مع الطبيعة، وقضاء أوقات ممتعة معاً في الهواء الطلق على مدار العام.

وأشار إلى أن حدائق دبي تستقبل أكثر من 31 مليون زائر سنوياً، وتسهم بدور محوري في تعزيز جودة الحياة والرفاهية المجتمعية، فيما تمثل إضافة منافذ شحن المركبات الكهربائية امتداداً لجهود البلدية في توفير خدمات مبتكرة تدعم الاستدامة وتلبي تطلعات السكان والزوار، حيث تدعم حدائق دبي التنقل المستدام بمرافق شحن للمركبات الكهربائية.