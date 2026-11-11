خبراء وباحثون يستعرضون تجربة الإمارات في تنويع مصادر الكهرباء

انطلقت في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة وأنظمة القوى تحت شعار «نحو تنمية الأعمال وبناء مجتمع مستدام»، واستعرضت خلال اليوم الأول تجربة محطة براكة للطاقة النووية ودور الابتكار الصناعي في رفع كفاءة استخدام الطاقة وفرص توليد الكهرباء من النفايات بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلين عن القطاع الصناعي والجهات التنظيمية.

وينظم المؤتمر مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة في معهد البحوث للعلوم والهندسة وكلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة بالتعاون مع كلية علوم البحار والأحياء المائية ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وكلية إدارة الأعمال بجامعة خورفكان.

وأدار الدكتور بسام خويلة، منسق مجموعة أبحاث أنظمة الطاقة النووية في جامعة الشارقة نقاشاً حول دور الطاقة النووية في التحول نحو الطاقة النظيفة وفرص تكاملها مع مصادر التوليد الأخرى، وشارك فيه ممثلون عن المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجامعة الشارقة، وتناول النقاش آفاق الابتكار في التقنيات النووية وموقعها ضمن منظومة كهرباء تتنوع فيها مصادر التوليد.

وبإدارة البروفيسور محمد علي عبد الكريم، منسق مجموعة أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها في جامعة الشارقة، بحث ممثلون عن شركة نفط الشارقة الوطنية وشركة غلف كرايو وجامعة الشارقة دور التعاون بين الجامعات والشركات في تحويل نتائج البحوث إلى حلول قابلة للتطبيق في القطاع الصناعي، وتناول النقاش فرص رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تبني التقنيات المستدامة بما يلبي احتياجات المنشآت الصناعية.

واستعرض المشاركون خلال جلسة أدارتها الدكتورة كاتيا سلافشيفا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسار تنويع مصادر الطاقة في الإمارات انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للاستدامة طويلة الأمد، وصولاً إلى محطة براكة التي تولد نحو 40 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً وفق برنامج المؤتمر، وشارك في النقاش ممثلون عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية وجامعتي خليفة والشارقة.

وأدار الدكتور محمد المحاميد، الرئيس المشارك للمؤتمر، أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، نقاشاً حول استعادة الطاقة من النفايات بمشاركة أكاديميين وباحثين من جامعة الشارقة وجامعة برونيل لندن، وتناول المشاركون دور الابتكار والتخطيط في دمج تقنيات استعادة الطاقة ضمن منظومة الكهرباء وبحثوا كيف يمكن أن تسهم إدارة النفايات وتوليد الكهرباء منها في خفض الانبعاثات ودعم مسارات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

ويستعرض برنامج المؤتمر قضايا الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، إلى جانب معالجة المياه والاستدامة البحرية والحلول المناخية، ويبحث المشاركون السياسات والنماذج الاقتصادية والتجارية التي تدعم تطبيق هذه الحلول، كما يعرض الباحثون والطلبة نتائج دراساتهم، ويناقشون مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية فرص توظيفها في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.