بينما كان كثير من الأمريكيين يحشون بطونهم بفطائر القرع في عيد الشكر، ثار جدال مألوف. فقد أشار كبار الديمقراطيين إلى ارتفاع تكلفة وليمة ديك رومي تكفي 10 أشخاص باعتبار ذلك دليلاً على أزمة في القدرة على تحمل التكاليف. وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر تفاؤلاً، مدعياً خلال مراسم العفو عن الديك الرومي في البيت الأبيض أن الأسعار «تتراجع بسرعة». وكان الرئيس مخطئاً، فأسعار الغذاء آخذة في الارتفاع. لكنني لست متأكدة من أن الديمقراطيين على حق تماماً أيضاً.

يعد موضوع القدرة على تحمل تكلفة الغذاء ضبابياً ومحيراً. وإحدى طرق الوصول إلى صورة أوضح هي مجرد سؤال الناس عما إذا كانوا قد واجهوا صعوبة في الحصول على الغذاء. وقد ارتفع مؤشر انعدام الأمن الغذائي الذي تنشره الأمم المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، وعانى أكثر من 10 % من الأمريكيين من ارتفاع أسعار الغذاء عام 2024. لكن ذلك قد يعكس هشاشة المالية العامة أكثر مما يعكس ضغوطاً محددة ناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء.

وهناك نهج بديل يحدد القدرة على تحمل التكاليف بدقة عبر تحليل سعر أرخص نظام غذائي صحي ممكن. ففي عام 1945، لم يكسب جورج ستيجلر، الذي حاز جائزة نوبل لاحقاً، أصدقاء كثر عندما حسب «تكلفة الكفاف» بواقع 59.88 دولاراً سنوياً، استناداً لمزيج من دقيق القمح والملفوف والسبانخ ودقيق الفطائر. ولم يوص باتباع هذا النظام الغذائي، لكنه قال إنه يتفوق على البدائل «غير العلمية» القائمة على «استساغة الطعم والتنوع والوجاهة».

وخلال السنوات القليلة الماضية، أحيا الاقتصاديون هذا النهج، وحدثوه ليناسب التغذية الحديثة. وربما يكون من المفاجئ أن تكون تكلفة النظام الغذائي الصحي الرخيص متقاربة حول العالم، وتدور حول 3 إلى 5 دولارات يومياً. وهي رخيصة على نحو خاص في أمريكا، إذ تبلغ 2.86 دولار يومياً.

لكن الاعتماد على مقاربة غذائية أكثر تطوراً وأسعار منتجات أكثر تفصيلاً، استناداً إلى مكونات مثل الحليب والخضروات المجمدة والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، سترفع الرقم قليلاً.

وتشير الأسعار الأولية المقترنة ببيانات الدخل إلى أنه في عام 2025 لم يكن بمقدور نحو 4.5 % من الأمريكيين تحمل تكلفة نظام غذائي صحي. ويعد هذا الرقم مرتفعاً بشكل صادم بالنسبة لواحدة من أغنى دول العالم. كما يمثل نسبة أعلى مما كان عليه في عام 2021، بما يعكس قفزة أسعار الغذاء عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا. لكنه أقل مما كان عليه في عام 2017، ما يتعارض إلى حد ما مع الانطباع السائد بوجود أزمة حادة بشكل خاص اليوم.

لقد عشت في أمريكا فترة كافية لأدرك أن هذا الحساب لن يحظى بقبول معظم الأمريكيين. فمجرد اقتراح أن يختار سكان مسيسيبي بديلاً أرخص لبروتينهم المعتاد أمر مستفز بالقدر الكافي بحيث يمكن استغلاله في شن هجوم سياسي. وأشك في أن نصيحة من نوع «اكتفِ بمعكرونة مسلوقة وخضروات» ستلقى ترحيباً أفضل. فالأمريكيون يحكمون على «القدرة على تحمل التكاليف» انطلاقاً مما اعتادوا شراءه أخيراً، ما يجعل اتجاهات أسعار الغذاء مقياساً ذا دلالة.

وهنا لا تشير الأرقام الحديثة للغاية إلى حالة طوارئ أيضاً. فبين عامي 2006 و2025، ارتفعت أسعار الغذاء في المنزل بمتوسط 2.6 % سنوياً. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية العام الجاري أن ترتفع بوتيرة أبطأ قليلاً، بنسبة 2.4 %. كما ارتفعت أسعار الطعام خارج المنزل بوتيرة أسرع، وإن كنت لست متأكدة من أن الوجبات الجاهزة هي ما يشغل بال الأمريكيين أكثر من غيره.

والأقرب إلى المنطق أن المستهلكين شعروا بضغط كبير بسبب الارتفاعات المتراكمة للأسعار خلال السنوات الأخيرة. فقد زادت أسعار الغذاء في المنزل بنحو 33 % منذ بداية الجائحة، وهي نسبة تقل قليلاً عن زيادة متوسط الدخل الأسبوعي خلال الفترة نفسها، مع وجود كثيرين لم ترتفع دخولهم بالقدر نفسه.

ورغم تفهمي أن ابتعاد السلع الأساسية المفضلة لديك أو الأطعمة المفضلة لأطفالك عن متناول اليد سيكون مؤلماً حقاً، فإن هناك حدوداً لفكرة إمكانية استنتاج وجود أزمة في القدرة على تحمل التكاليف من تغيرات الأسعار وحدها. فقد كان إقبال الأمريكيين على لحم البقر يزداد قوة بالتوازي مع ارتفاع سعره. وبالنسبة إلى ثلث سكان العالم الذين لا يملكون مالاً كافياً حتى لتحمل تكلفة أرخص نظام غذائي صحي ممكن المشار إليه آنفاً، قد تبدو الشكاوى من عدم القدرة على تحمل التكاليف مستفزة.

ومع كل ما سبق، لم تكن إدارة ترامب عاملاً مساعداً. فقد ساهمت سياساتها في انخفاض بنسبة 14 % في عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات غذائية، ليصل إلى ما دون 36 مليوناً بقليل في أغسطس. ووفقاً لمختبر التسعير، الذي يقوده ألبرتو كافالو من كلية هارفارد للأعمال، فقد فرض ترامب تعريفات جمركية تزامنت مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.9 % قبل فرض التعريفات. ما يترك مساحة واسعة لمن يملكون الرغبة في إبقاء الجدل حول القدرة على تحمل تكلفة الغذاء مشتعلاً.