جيليان تيت



متى يتحول «خلاف عائلي جيد» إلى شجار قبيح؟ قد يطرح كثيرون هذا السؤال الآن في خضم موسم العطلات. وربما يطرحه كثير من الاقتصاديين أيضاً.

ففي يونيو الماضي، وبعد أن أصبح كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال إنه يرحب بالخلافات الفكرية داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باعتبارها «خلافاً عائلياً جيداً»، وإن كان ذلك حول السياسة النقدية.

وقد نجح حتى الآن في منع تحول هذه الخلافات إلى ما يسبب ضرراً بالغاً أو أن يستفز هجمات الرئيس دونالد ترامب. ويحسب لوارش ذلك، وإن ساعدته في موقفه بيانات التضخم السيئة الأخيرة، التي صعبت على ترامب المطالبة بخفض الفائدة.

لكن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ينعقد في 8 ديسمبر، وتلوح في الأفق «معارك» جديدة. فالتضخم لا يزال يقفز أعلى بكثير من مستهدف الفيدرالي، كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع، وكشف البيت الأبيض عن رسوم جمركية إضافية جديدة. للأسف. في المقابل، تتقلب أسواق الأسهم بحدة وسط مخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، وتظهر قضية إنفيديا أن ترامب لا يزال يتدخل بشدة.

وهكذا تواجه اللجنة صراعاً ثلاثي الأبعاد. أولاً بشأن أسعار الفائدة، وثانياً حول سياساتها التواصلية، وثالثاً حيال الرئيس.

لنبدأ بالمحور الأول، تظهر محاضر اجتماع اللجنة في أواخر أكتوبر أن المجلس أبقى الفائدة دون تغيير، بعد أن رفعها في سبتمبر، لجمع مزيد من البيانات. وهذا منطقي.

غير أن جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حذر هذا الأسبوع من أن «التضخم ببساطة مرتفع للغاية»، وأرجع ذلك إلى الرسوم الجمركية و«اضطرابات سلاسل الإمداد» و«الطلب القوي على السلع والخدمات» المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد دفع ذلك كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى المطالبة برفع الفائدة فوراً بمقدار 50 نقطة أساس. وقال والر أخيراً: «هناك أسباب تدعو إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة»، موضحاً أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافياً لكبح التضخم في ظل نقص الطاقة التكريرية وارتفاع تكاليف تأمين الشحن.

ويخشى والر أيضاً أن تكون «ديناميكية سوق العمل اليوم منخفضة»، ما يولد ضغوط تضخم إضافية. وتشاركه كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، هذا القلق، إذ أشارت أخيراً إلى أن «سوق العمل أصبحت أقل كفاءة في توجيه الناس نحو فرص جديدة».

وفوق ذلك، يبدو أن الشركات بدأت الآن في تمرير تكاليف رسوم العام الماضي الجمركية إلى المستهلكين بعد فترة تأخر. ويقول ويليامز إن «طفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي» ترفع الأسعار الصناعية أيضاً. ولب الموضوع الذي ينبغي إدراكه هنا أن الفيدرالي لا يواجه تضخماً مدفوعاً بالعرض فحسب، بل ضغوطاً مدفوعة بالطلب كذلك، وبشكل لم يُشهد منذ سنوات طويلة.

لكن ما يجعل قرار اللجنة صعباً على نحو خاص أن بعض الاقتصاديين، مثل ويليامز، يتوقعون أيضاً تراجع الأسعار العام المقبل إذا هدأ حماس الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، فإن التقلبات الحادة في أسواق الأسهم قد «شددت الأوضاع المالية بقوة» بالفعل، كما يقول بيل أكمان، الشخصية البارزة في وول ستريت، الذي يرى، شأنه شأن البيت الأبيض، أن أي زيادة في ديسمبر ستكون «خطأً».

فماذا سيفعل الفيدرالي؟ أرجح شخصياً أنه سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، يعقبها مزيد من الرفع العام المقبل. فبينما يرى والر أن «رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط سيضع مصداقيتنا على المحك»، يبدو أن معظم أعضاء مجلس المحافظين يفضلون نهجاً تدريجياً في ضوء حالة عدم اليقين المحيطة بالذكاء الاصطناعي.

غير أن التحدي الآخر أمام المستثمرين هو أنه بينما تعهد وارش بوقف التوجيه الاستشرافي، أي أنه يرفض التعليق على مسار الفائدة المستقبلي، فإن أعضاء آخرين في الفيدرالي، مثل والر، لم يتوقفوا بشكل ملحوظ عن الحديث. علاوة على ذلك، أظهر وارش حتى الآن قدرة محدودة، في أحسن الأحوال، على إسكاتهم. وهنا تبدأ معركة خفية حول السردية.

على المدى الطويل، يهدد ذلك بجعل وارش يبدو كبطة عرجاء. أما على المدى القصير، فقد يولد تقلبات في أسعار الأصول المالية، خصوصاً في ظل المسألة الثالثة التي تؤثر على الفيدرالي، ترامب.

حتى الآن، شدد رئيس الفيدرالي الجديد مراراً على عزمه حماية استقلالية البنك المركزي. وهذا ليس مستغرباً، إذ التزم وارش باستقلالية الفيدرالي طوال مسيرته المهنية، بغض النظر عن سخرية السيناتور إليزابيث وارن منه واصفة إياه بأنه «دمية» في يد ترامب. لكن هذا الموقف يظل مرحباً به بشدة، وقد ساعد في دفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 5 %.