سام ألتمان يعلن "الرمز الأحمر" لمواجهة "جيمناي 3"

بعد ثلاث سنوات من إطلاق "شات جي بي تي" الذي هز عالم التكنولوجيا وطرح تحديا مباشرا أمام غوغل، يبدو أن موازين القوة بدأت تميل لصالح العملاق الأمريكي الآخر. فقد أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حالة طوارئ داخلية "خطيرة"، ورفع مستوى التأهب في الشركة إلى "الرمز الأحمر" وهو أعلى مستوى تحذيري يشير إلى تهديدات وجودية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة التقدم السريع لنموذج "جيمناي 3" من غوغل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ألتمان أصدر توجيهات صارمة للموظفين بوقف العمل على المشاريع المدرة للإيرادات مثل الإعلانات، ووكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الرعاية الصحية الذكي، ومساعد شات جي بي تي الشخصي بلس، وتحويل جميع الموارد نحو تحسين سرعة النموذج وموثوقيته وإمكانية تخصيصه، في محاولة لتعزيز تجربة المستخدم وجعلها أكثر سهولة وخصوصية.

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه OpenAI منافسة شرسة من غوغل، التي شهدت قاعدة مستخدمي Gemini ارتفاعا من 450 مليون مستخدم نشط شهريا في يوليو إلى 650 مليونا في أكتوبر. كما أظهرت تحليلات Similarweb أن المستخدمين يقضون وقتا أطول مع Gemini مقارنةً بـ ChatGPT، رغم أن OpenAI تدعي أن لديها 800 مليون مستخدم أسبوعيا.

تفوق غوغل في هذا السياق لا يقتصر على عدد المستخدمين فقط، بل يشمل البنية التحتية المتكاملة التي تتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على شرائح مخصصة بتكلفة منخفضة ونشرها بشكل مباشر في منتجاتها مثل Search وYouTube وGmail، مع التكامل مع أكثر من 3 مليارات جهاز يعمل بنظام Android. بالمقابل، تعتمد OpenAI على بنية سحابية باهظة الثمن من Microsoft وشرائح Nvidia، ما يزيد من تكاليف التشغيل ويحد من قدرتها على المنافسة.

وأدى صعود Gemini 3 أيضا إلى تأثيرات واسعة في سوق التكنولوجيا. فقد انخفض سهم Nvidia بأكثر من 6%، متسببا في خسارة تقدر بـ 250 مليار دولار من قيمته السوقية، بعد تقارير عن توجه شركات مثل Meta Platforms لشراء شرائح TPU من جوجل بدلًا من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.

الضغط المالي والاستراتيجي على OpenAI يتصاعد، خصوصا مع الحاجة لتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان الربحية، في ظل إنفاق مليارات الدولارات كل ثلاثة أشهر على الحوسبة والكفاءات. في المقابل، تمتلك غوغل إيرادات سنوية تبلغ 120 مليار دولار واحتياطيات نقدية تقارب 100 مليار دولار، مما يمنحها قدرة هائلة على المنافسة دون قلق من التكاليف.

ورغم هذه التحديات، حاول ألتمان طمأنة موظفيه بأن النموذج الجديد الذي سيُطلق قريبا سيتفوق على Gemini 3، مؤكدا التزامه بالقيادة وعدم التفكير في الانتقال إلى شركات أخرى. لكن القرار الطارئ بإلغاء المشاريع المدرة للدخل يكشف عن قلق عميق بشأن قدرة OpenAI على الحفاظ على موقعها الريادي في مواجهة عملاق التكنولوجيا الذي يعمل الآن بكل قوته.