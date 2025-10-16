«طرق دبي» تدير مشهد التنقل في «جيتكس 2025» بخطة ذكية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إدارتها لمشهد التنقل خلال فعاليات معرض «جيتكس 2025» من خلال خطة مرورية ذكية ومتكاملة، تم إعدادها بعناية لضمان انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى موقع الحدث.

وقد تم تنسيق هذه الخطة بالتعاون مع شرطة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي هاربر، في تأكيد على جاهزية دبي العالية لتنظيم وإدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة ومرونة.

وأكد محمد آل علي، مدير إدارة التحكم الموحد بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن الخطة المرورية تم إعدادها وفق أعلى معايير التخطيط والتشغيل، حيث تضمنت سيناريوهات تشغيل مرنة تغطي مختلف محاور التنقل في الإمارة.

وتُدار هذه الخطة من خلال مراكز تحكم متطورة تتيح المراقبة والإدارة اللحظية للحركة المرورية على مدار الساعة.

وأوضح آل علي، أن مركز التحكم الموحد (EC3) يُعد العقل الاستراتيجي لإدارة التنقل في دبي، لا سيما خلال الفعاليات الكبرى مثل معرض جيتكس، حيث يدمج تحت مظلته جميع أنظمة النقل في الإمارة، بما يشمل: مترو دبي، والترام، والحافلات، وسيارات الأجرة، والنقل البحري، بالإضافة إلى أنظمة المراقبة المرورية الذكية.

كما يعمل المركز بتكامل مباشر مع مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، حيث تتم مراقبة وتحليل حركة السير بشكل لحظي، مع اتخاذ قرارات فورية لضمان انسيابية التنقل وسرعة الاستجابة.

وأشار إلى أن مترو دبي يمثل الخيار الأمثل للوصول إلى موقع الحدث نظراً لاتصاله المباشر بمركز دبي التجاري العالمي، داعياً الجمهور إلى استخدامه، خاصة مع توفير خدمة Park & Ride في محطات رئيسية مثل سنتربوينت، واتصالات e&، ودهانات ناشيونال.

وقد خصصت الهيئة أكثر من 8000 موقف في هذه المحطات، إلى جانب خطة دقيقة لإدارة حركة الحشود داخل وخارج المحطات بما يضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة للزوار.

كما وفرت الهيئة مواقف إضافية في مواقع استراتيجية، شملت: مواقف نادي الوصل (1000 موقف)، ومواقف دبي مول – زعبيل (2000 موقف)، والمواقف متعددة الطوابق في منطقة الكفاف (312 موقفاً).

وتدعم هذه المواقف خدمة حافلات مجانية (Shuttle Bus) تنقل الزوار مباشرة إلى مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر، ما يسهم في تقليل الازدحام وضمان انسيابية الحركة.

وأكد آل علي، اعتماد نظام «الموجة الخضراء» للتحكم الذكي في الإشارات الضوئية، بالتنسيق مع الفرق الميدانية المنتشرة في محيط مناطق الحدث.

كما تم استخدام الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتزويد السائقين والزوار بمعلومات فورية حول حالة الطرق والمواقف والمسارات الأنسب للوصول إلى المعرض، إلى جانب تحديث مستمر عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأضاف أن الهيئة قامت بتركيب لوحات إرشادية في مواقع استراتيجية بالإمارة لتوجيه الزوار نحو المواقف المخصصة، مع تخصيص مواقف لسيارات الأجرة، وخدمات النقل البحري، والحافلات، بما يوفر تجربة نقل متكاملة تغطي البر والبحر.

وأوضح أن الخطة تتضمن كذلك تشغيل مركبة القيادة الميدانية (MCV)، وهي غرفة تحكم متنقلة مزودة بأحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في مركز التحكم الموحد، مما يعزز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ وإدارة الحركة مباشرة من الميدان.