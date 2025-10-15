حكومة الفجيرة تعرض 35 مشروعاً مبتكراً وتطلق 6 مشاريع رقمية

أعلن الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، عن إطلاق منصة حكومة الفجيرة في معرض جيتكس جلوبال 2025، التي تمثل منصة وطنية لعرض الابتكارات الرقمية وخطط التحول الرقمي في الإمارة خلال الحدث العالمي، بحضور عدد من مديري الدوائر المحلية والمؤسسات بحكومة الفجيرة.

وكشف الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن المنصة تضم تحت مظلتها 13 جهة حكومية وأكاديمية ضمن منصة موحدة تشرف عليها حكومة الفجيرة الرقمية، حيث تعرض 35 مشروعاً مبتكراً، وأعلنت عن أكثر من 25 شراكة جديدة، بالإضافة إلى 6 مشاريع رقمية تكشف من خلالها أحدث مبادراتها الذكية، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية.

وأضاف أن المنصة استعرضت أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية التي تنفذها الدوائر المحلية في الإمارة، مسلطة الضوء على عدد من المشاريع التقنية المبتكرة التي تسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن رؤيتها للتحول الذكي وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، لدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.