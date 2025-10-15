«دبي الصحية» ترتقي بجودة الخدمات الصحية والتعليمية بالذكاء الاصطناعي

استعرضت دبي الصحية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025، أبرز مشاريعها المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم حلول رقمية تعزز كفاءة الأداء وتجربة المتعاملين.

وقدمت هند ماجد العبار، مدير إدارة التمكين والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، عرضاً حول مشروع «الموظف الافتراضي لخدمة المتعاملين»، وهو نظام مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، صمم لتقديم دعم فوري ومتواصل على مدار الساعة (24/7)، للرد على استفسارات الطلبة والمتقدمين حول برامج القبول ومتطلبات التسجيل والمنح الدراسية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذراع الأكاديمية لـ«دبي الصحية».

وأوضحت أن النظام يستخدم للرد على مكالمات الطلبة وأولياء الأمور، خصوصاً خلال فترات التسجيل، حيث يتيح تفاعلاً إنسانياً طبيعياً يشبه المحادثة مع موظف حقيقي، ويواصل الإجابة حتى في حال مقاطعة المستخدم، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو تخفيف الضغط على مركز الاتصال، الذي يعمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وأضافت أن المشروع في مرحلته التجريبية حالياً، ويحلل أداء المكالمات ومستوى رضا المتعاملين باستخدام تقنيات تحليلية متقدمة، مشيرة إلى أن النظام يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية التواصل بـ 30 لغة أخرى.

من جانبه، تحدثت سارة مبارك من إدارة المشاريع في دبي الصحية عن تطبيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض التنفسية المعدية.

وقالت: «يتيح التطبيق للمستخدم إجراء فحص أولي سريع بمجرد السعال أمام الهاتف، حيث يقوم النظام بتحليل الصوت وتفسير الأعراض، لتحديد احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية، لافتة إلى أن التطبيق يختبر تجريبياً في عيادات ند الحمر والبرشاء لجمع بيانات كافية قبل تعميم الخدمة.