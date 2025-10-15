جمارك دبي لـ« البيان »: منظومة متكاملة للوقاية والرصد الإشعاعي الاستباقي

كشفت جمارك دبي عن تشغيل منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي المتكاملة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وحماية البيئة من مخاطر المواد والمصادر المشعة، وضمان نقلها وتخزينها وفق أعلى معايير الأمان.

وأوضح إبراهيم ناصر بوحامر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الدائرة، أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية من مرحلة الوقاية الشخصية والرصد المستهدف إلى مرحلة الوقاية الشاملة والمسح المتكامل والاستباقي، حيث تغطي عمليات الرصد جميع المنافذ الجمركية في الإمارة، البرية والبحرية والجوية.

وقال بوحامر لـ«البيان»: «نظراً لطبيعة عمل جمارك دبي في تسهيل التبادل التجاري وتدفق البضائع، كان من واجبنا تطوير منظومة قادرة على مسح البضائع والكشف عن أي مواد مشعة محتملة، للتأكد من خلوها من المخاطر الإشعاعية التي قد تؤثر على المجتمع والعاملين والأمن والسلامة العام».

وأضاف أن المنظومة تعمل على رصد مستويات الإشعاع في الهواء والماء والبيئة المحيطة، إلى جانب مراقبة الجرعات الشخصية للموظفين الجمركيين، وقياس الإشعاع في مناطق العمليات، ورصد مستوى الإشعاع في البضائع الداخلة إلى الإمارة. كما تتيح المنظومة إمكانية الرصد البحري والبري باستخدام وسائل مسح متطورة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.