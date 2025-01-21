مصر.. كيف تفعل خدمة مكالمات "الواي فاي"؟

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أمس عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي «WiFi Calling» ، وتعتمد الخدمة على توصيل المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكة الهاتف المحمول، ما يميزها هو عدم الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية، حيث يتم استخدامها مباشرة برقم الهاتف الشخصي للمستخدم، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية طريقة تفعيل خدمة WiFi Calling كالتالي :

التحقق من دعم الخدمة:

- تأكد من أن هاتفك يدعم ميزة WiFi Calling من خلال دليل المستخدم أو الموقع الرسمي للشركة المصنعة.

تحقق أيضًا من دعم مزود خدمة الاتصالات الخاص بك لهذه الميزة.

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون:

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق Cellular، وحدد Wi-Fi Calling.

حرك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر.

حدد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة أندرويد:

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق الشبكات والإنترنت.

حدد شبكة الهاتف المحمول.

شغّل الاتصال عبر Wi-Fi.

استخدم تطبيق الاتصال الافتراضي على هاتفك لإجراء المكالمات، وسيقوم الجهاز تلقائيًا بالتبديل بين شبكة المحمول وشبكة الواي فاي بناءً على قوة الإشارة وجودة التغطية.

وتمثل هذه الخدمة خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الاتصالات في مصر، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية لشبكات المحمول، مما يتيح للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارًا وفعالية.

كيفية تعطيل الاتصال عبر Wi-Fi:

أجهزة أندرويد:

قم بتحديد الإعدادات «الاتصال المتقدم»الاتصال عبر Wi-Fi.

اضبط إعداد التشغيل/الإيقاف على إيقاف.

أجهزة IOS:

قم بالانتقال إلى الإعدادات، ثم مكالمات Wi-Fi.

قم بإيقاف تشغيل «مكالمات Wi-Fi على هذا الايفون

وكانت شركات المحمول الأربع في مصر أعلنت عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling) ، بهدف تحسين جودة الاتصال في جميع المناطق، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الشبكات.

وتتيح الخدمة إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت بدلاً من الاعتماد على شبكات الاتصال التقليدية ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

وعند تفعيل هذه الخدمة يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام شبكة الواي فاي في حال كانت الإشارة ضعيفة أو غير متاحة، ما يساهم في استمرار توفير خدمة الاتصال حتي في ظل عدم توافر إشارة الاتصال التقليدي.