مصر تعلن إطلاق خدمة مكالمات "الواي فاي" للمرة الأولى

أعلنت شركات المحمول الأربعة في مصر عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling) بدءًا من يوم غد الاثنين.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين جودة الاتصال في جميع المناطق، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الشبكات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن خدمة مكالمات الـ«واي فاي» تتيح إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت بدلاً من الاعتماد على شبكات الاتصال التقليدية ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

وعند تفعيل هذه الخدمة يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام شبكة الواي فاي في حال كانت الإشارة ضعيفة أو غير متاحة، ما يساهم في استمرار توفير خدمة الاتصال حتي في ظل عدم توافر إشارة الاتصال التقليدي.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات المصرية أن الهدف من إتاحة مكالمات الواي فاي هو تحسين الخدمات وإتاحة عدة طرق للاتصال خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكات أو غياب أبراج الاتصال التي تسمح بإتمام مكالمات صوتية بجودة عالية.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فإن الخدمة تعتمد على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لتنفذ المكالمة بسلاسة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

وكشفت أن الخدمة لا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر خاصية "Wi-Fi Calling" في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها بسهولة من إعدادات الجهاز.