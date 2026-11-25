اكتشاف علمي غير مسبوق.. علماء ينجحون في إرسال رسالة عبر جدار باستخدام الجاذبية

في تجربة علمية غير تقليدية قد تفتح الباب أمام جيل جديد من تقنيات الاتصال، نجح باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية في إرسال رسالة عبر جدار من الطوب باستخدام الجاذبية بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، في خطوة تثبت إمكانية نقل المعلومات بطريقة لا تستطيع الحواجز المادية العادية منعها.

واعتمدت التجربة على تحريك ثقل معدني يزن 1.8 طن، مخصص لموازنة المصاعد، بين موقعين يمثلان الرقمين صفر وواحد في النظام الثنائي المستخدم في نقل البيانات الرقمية، فيما تمكن جهاز بالغ الحساسية لقياس الجاذبية، وضع داخل حمام مجاور، من رصد التغيرات الدقيقة في المجال الجاذبي وفك شفرتها، ليتمكن الباحثون من استقبال كلمة واحدة هي «Gravity» أي «الجاذبية».

وأُجريت التجربة داخل مبنى بارنيل التابع للجامعة، وأظهرت أن التغيرات في المجال الجاذبي يمكن استخدامها لحمل المعلومات ونقلها إلى جهاز استقبال موجود خلف حاجز مادي، دون الحاجة إلى إرسال إشارات لاسلكية تقليدية.

موجات كهرومغناطيسية

وتكمن أهمية هذه التقنية في اختلاف طبيعة الجاذبية عن الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصالات الحديثة، مثل موجات الراديو والواي فاي، إذ لا تستطيع مواد البناء العادية حجب المجال الجاذبي بالطريقة التي تعيق بها انتشار الإشارات اللاسلكية.

وهذا يعني أن الاتصالات المعتمدة على التغيرات الجاذبية قد تتيح مستقبلاً نقل المعلومات إلى أماكن تواجه فيها التقنيات التقليدية صعوبات في استقبال الإشارات، مثل الأنفاق والمنشآت المحاطة بجدران سميكة.

وأوضح الدكتور تشارلز ووفيندن، من كلية الرياضيات والفيزياء بالجامعة، أن الإشارات الجاذبية لا يمكن عزلها ببساطة عن طريق وضع مواد بناء عادية في مسارها، على عكس الإشارات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية.

وأشار إلى أن هذه الخاصية تمنح التقنية ميزة نظرية لافتة، وإن كانت لا تزال بعيدة عن الاستخدام العملي، إذ تثبت إمكانية التواصل بطريقة لا تستطيع الحواجز المادية المعتادة إيقافها.

وسيلة اتصال

ولم تبدأ الفكرة أساساً بهدف تطوير وسيلة اتصال جديدة، بل انطلقت من مشروع بحثي كان يسعى إلى قياس أوزان المركبات الثقيلة، مثل الشاحنات، دون الحاجة إلى ملامستها أو استخدام موازين تقليدية.

وكان الدكتور أندرو غروزيك وفريقه يعملون على تطوير نظام يحدد كتلة المركبات من خلال قياس قوة جذبها الجاذبي الدقيقة، قبل أن يكتشفوا إمكانية الاستفادة من المبدأ الفيزيائي نفسه في نقل المعلومات.

وقال غروزيك إن الفريق كان يهدف في البداية إلى تحديد كتل الشاحنات والمركبات الكبيرة من خلال قياس تأثير جاذبيتها، لكن بعد إثبات نجاح الفكرة، أدرك الباحثون أن الفيزياء ذاتها يمكن استخدامها لترميز المعلومات وإرسالها.

وعلى هذا الأساس، طور الفريق نظاماً يعتمد على تحريك كتلة كبيرة بين موقعين محددين، بحيث يؤدي كل انتقال إلى إحداث تغير طفيف في المجال الجاذبي المحيط، يمكن لجهاز القياس التقاطه وتحويله إلى بيانات رقمية.

سرعة الاتصال

ورغم نجاح التجربة في إثبات إمكانية نقل المعلومات عبر الجاذبية، فإن سرعة الاتصال لا تزال تمثل العقبة الأكبر أمام تطوير هذه التقنية، إذ لم تتجاوز سرعة الإرسال بتاً واحداً في الدقيقة.

وقال البروفيسور أندرو وايت إن بطء المصعد المستخدم في التجربة، والذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، فرض قيوداً كبيرة على سرعة نقل البيانات، لافتاً إلى أن إرسال كلمة واحدة استغرق نحو ساعة كاملة.

وأوضح أن سرعة الاتصال بالجاذبية ستعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، هي حجم الكتلة المستخدمة، وسرعة تحريكها، ومدى حساسية أجهزة الاستشعار القادرة على رصد التغيرات الجاذبية.

وأضاف أن الانتقال من أنظمة التلغراف الأولى إلى الهواتف المحمولة استغرق أكثر من 100 عام، معتبراً أن الاتصال بالجاذبية، رغم عدم جدواه العملية في الوقت الراهن، قد يصبح ممكناً في المستقبل مع تطور التكنولوجيا.

أجهزة استشعار

ويعتقد الباحثون أن تطوير أجهزة استشعار أكثر حساسية، ولا سيما المستشعرات الكمومية، قد يفتح آفاقاً جديدة أمام هذه التقنية، من خلال رصد تغيرات جاذبية أضعف وعلى مسافات أكبر.

وقال البروفيسور ماثيو ديفيس إن التجربة أثبتت عملياً إمكانية ترميز المعلومات داخل المجال الجاذبي واستعادتها بواسطة جهاز استقبال، وهو ما يمثل برهاناً تجريبياً على إمكانية استخدام الجاذبية وسيلة لنقل البيانات.

كما أعد الفريق نماذج حسابية لدراسة إمكانات استخدام المستشعرات الكمومية بدلاً من جهاز قياس الجاذبية التقليدي الذي استُخدم في التجربة.

وأظهرت هذه النماذج أن المستشعرات الكمومية، في ظل افتراضات طموحة بشأن مستوى تطورها وأدائها، قد تتيح نظرياً نقل المعلومات لمسافات تصل إلى نحو 500 متر، وبسرعة تبلغ قرابة 15 بتاً في الدقيقة.

لكن الباحثين شددوا على أن هذه الأرقام تظل توقعات نظرية مستندة إلى النمذجة، ولم تثبت التجارب العملية حتى الآن إمكانية تحقيقها.

مسار بحثي

وتفتح هذه التجربة مساراً بحثياً جديداً لاستكشاف إمكانات استخدام الجاذبية في نقل المعلومات، خصوصاً في البيئات التي يصعب فيها الاعتماد على الإشارات الكهرومغناطيسية التقليدية.

ومع ذلك، لا تزال التقنية تواجه تحديات كبيرة تتعلق ببطء نقل البيانات، والحاجة إلى كتل ضخمة قابلة للتحريك، وتطوير أجهزة استشعار فائقة الحساسية، ما يجعل استخدامها في الاتصالات اليومية أمراً بعيد المنال في الوقت الحالي.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Science Advances» العلمية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الاتصالات غير القابلة للحجب باستخدام الجاذبية» (Unblockable Communication with Gravity).

ورغم أن التجربة لم تقدم بديلاً جاهزاً للاتصالات اللاسلكية، فإنها أثبتت أن نقل المعلومات لا يقتصر بالضرورة على الموجات الكهرومغناطيسية، وأن أحد أضعف التأثيرات التي نعرفها في الطبيعة، وهو الجاذبية، قد يحمل يوماً ما رسائل تعبر الجدران والحواجز دون أن توقفها.