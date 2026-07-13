8.5 مليارات دولار.. كيف حوّلت "بوكيمون غو" العالم إلى ساحة لعب

لم تعد الألعاب مجرد ترفيه خلف شاشات مغلقة، بل أصبحت قوة اقتصادية واجتماعية تعيد تشكيل تضاريس واقعنا. منذ انطلاقها عام 2016، نجحت "بوكيمون غو" (Pokémon Go) في تحويل الكوكب بأسره إلى ساحة لعب مفتوحة، محققة إيرادات تراكمية تجاوزت 8.5 مليار دولار، ومثبتة أن "الوحوش الجيبية" قادرة على تحريك الملايين في مغامرة عالمية لا تتوقف، لتصبح ظاهرة تتجاوز حدود الشاشة وتصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي والصحي للاعبيها.

إرث التأسيس

تعد "بوكيمون غو" امتداداً عصرياً لسلسلة "بوكيمون" الشهيرة التي ابتكرها المطور الياباني ساتوشي تاجيري بالتعاون مع شركة "نينتندو" عام 1996. في جوهرها، تستند اللعبة إلى عالم خيالي يعيش فيه بشر يُعرفون بـ "المدربين" يقومون بصيد وتدريب مخلوقات غريبة ذات قدرات خاصة تُسمى "بوكيمون".

أما كلمة "بوكيمون" فهي اختصار للمصطلح الياباني (Pocket Monsters)، والذي يعني حرفياً "الوحوش الجيبية"، وهو اسم يرمز إلى فكرة إمكانية حمل اللاعب لهذه المخلوقات في كرات صغيرة، مما يجسد مفهوم الرفقة والمغامرة.

قضى عشاق السلسلة العقود الثلاثة الماضية في محاولة "جمعهم جميعاً" (Catch 'em all)، وهو سعي بدأ على جهاز "جيم بوي" وانتقل ببراعة إلى الهواتف الذكية عبر تطبيق استخدم تقنية "الواقع المعزز" (AR) لدمج الكائنات الافتراضية في العالم الحقيقي.

على الصعيد الاقتصادي، تُعد اللعبة واحدة من أكثر التطبيقات ربحية في تاريخ الهواتف الذكية؛ إذ تجاوزت الإيرادات التراكمية لها حاجز الـ 8.5 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة "سينسور تاور" (Sensor Tower, 2026).

وتكشف التقارير المالية أن اللعبة نجحت في الحفاظ على متوسط إيرادات سنوية ثابتة يتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بقاعدة مستخدمين نشطين شهرياً تصل إلى 75 مليون لاعب حول العالم.

كما أظهرت التحليلات أن اللعبة تمتلك واحداً من أعلى معدلات "متوسط العائد لكل مستخدم في فئة ألعاب الواقع المعزز. هذا الزخم المالي الهائل دفع شركة "سكووبلي" للاستحواذ على المطور "نيانتيك" عام 2025 في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي وصفتها وكالة "بلومبرغ" بأنها "رهان استراتيجي على مستقبل الألعاب التفاعلية والمجتمعية".

طفرة استكشاف

لقد تجاوز طموح اللعبة مجرد العرض الرقمي؛ حيث تُقدر شركة "سكووبلي" أن اللاعبين استكشفوا أكثر من 100 مليار كيلومتر أثناء لعب "بوكيمون غو".

وقد ساعد هذا التطبيق -الذي تم تحميله أكثر من مليار مرة عبر أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد"- في تحقيق حلم جيل الألفية بأن يصبحوا "مدربي بوكيمون".

وقد استمرت شعبية اللعبة من خلال استضافة أحداث حية كبرى في أكثر من 60 دولة، بمتوسط مشاركة يتجاوز 400 ألف مشارك سنوياً منذ انطلاق أول مهرجان "غو فيست" (Go Fest) عام 2017.

تأثير اجتماعي

يؤكد مايكل ستيرانكا، نائب رئيس المنتجات في "سكووبلي"، أن جوهر التجربة يكمن في "بناء المجتمع"؛ حيث تعمل اللعبة كمحرك اجتماعي يجمع الغرباء في الفضاء العام. ويقول ستيرانكا: "غالباً ما نتلقى دعوات لحفلات زفاف من لاعبين التقوا من خلال بوكيمون غو".

وبالنسبة للعديد من اللاعبين، يشبه الحدث "المهرجان الموسيقي"؛ حيث تكمن التجربة الحقيقية في الخروج ومشاركتها مع الآخرين.

كما أثبتت اللعبة فاعليتها كأداة للصحة النفسية؛ حيث أفاد العديد من اللاعبين أنها كانت بمثابة "بطانية دافئة" ساعدتهم في تخفيف حدة القلق والاكتئاب من خلال تحويل النشاط اليومي إلى تجربة جماعية محفزة.

جدل وأمن

لم تخلُ مسيرة اللعبة من الجدل؛ فقد أثارت نقاشات حادة حول الخصوصية والأمن، حيث أظهرت تقارير "معهد سلامة الطرق" (2026) أن اللعبة كانت سبباً غير مباشر في الكثير من الحوادث المرورية في سنواتها الأولى نتيجة انشغال السائقين والمشاة.

كما تسببت الشعبية الهائلة في لحظات ضعف تقنية مثل "انهيار الخوادم تحت الضغط" وفقاً لما ذكره محرر موقع "One More Catch" ماثيو رينولدز.

ورغم ذلك، دخلت اللعبة سجلات التاريخ بوقائع مثيرة؛ حيث استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم بفضل تجمعات اللاعبين، كما حُظرت مؤقتاً في أكثر من 10 دول لاعتبارات تتعلق بـ "الأمن القومي" للمنشآت الحساسة التي كانت تُستخدم كنقاط اهتمام (PokéStops).

نظرة مستقبلية مع احتفال اللعبة بذكراها العاشرة في عام 2026، يظل تركيز الشركة المطورة منصباً على تعزيز القيم التشاركية وتوسيع نطاق التجارب العائلية، مع العمل على إثبات أن الاستحواذ الأخير من قبل "سكووبلي" هو إضافة نوعية للعبة والمجتمع.

ورغم تحديات المنافسة العالمية، يظل وعد اللعبة كما وصفه ستيرانكا: "بغض النظر عن المكان الذي كنت فيه أو مرحلة حياتك، كانت بوكيمون غو موجودة من أجلك. إنها تقابل الناس حيث هم، في أي مرحلة من مراحل حياتهم".