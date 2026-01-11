إيلون ماسك يعلن فتح خوارزميات منصة X للجمهور خلال سبعة أيام

أعلن إيلون ماسك أن منصة X ستتيح للجمهور خوارزمياتها الجديدة بالكامل، ومنها أكواد توصيات المنشورات العضوية والإعلانية، خلال سبعة أيام. وقال في منشور على X: "سيتم تكرار ذلك كل أربعة أسابيع، مع ملاحظات شاملة من المطورين لمساعدتكم على فهم التغييرات". وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الشركة لتوفير شفافية أكبر حول طريقة عمل الخوارزميات، وإشراك المجتمع التقني في تقييمها.

وتأتي خطوة ماسك في سياق ضغوط متزايدة على منصة X (سابقاً تويتر) لتعزيز الشفافية في عمل الخوارزميات ونشر المحتوى، لا سيما بعد تحقيقات وقرارات غرامات من الاتحاد الأوروبي. فقد امتدت المفوضية الأوروبية أمر الاحتفاظ بالبيانات وخوارزميات X حتى نهاية 2026، وفرضت في ديسمبر الماضي غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب انتهاك التزامات الشفافية المتعلقة بقانون الخدمات الرقمية. كما شهدت المنصة في يوليو 2025 تحقيقاً في باريس بشأن تحيّز خوارزمي واستخراج بيانات احتيالي، واعتبرت X التحقيق "جنائياً ذو دوافع سياسية" يهدد حرية التعبير.

وقد رد ماسك بكلمة نابية على منشور المفوضية الأوروبية بشأن الغرامة الأخيرة، ما يعكس التوتر القائم بين المنصة والجهات التنظيمية الأوروبية.