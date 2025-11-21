تصفية عملات مشفرة بـ 2 مليار دولار مع تعمق انهيار «البتكوين»

واجهت أسواق العملات المشفرة موجة بيع ضخمة أخرى اليوم الجمعة، مع تصفية نحو 2 مليار دولار من المراكز مع انخفاض مواصلة سعر البتكوين الانخفاض إلى 82,000 دولار. ودفع هذا الانهيار القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.9 تريليون دولار، مسجلة أول اختراق لها دون عتبة 3 تريليونات دولار منذ الربيع.

وكشفت بيانات كوين غلاس أنه تم محو أكثر من 396,000 متداول، مع تسجيل أكبر طلب تصفية منفرد بقيمة 36.78 مليون دولار لموقع (BTC-USD) على منصة هايبرليكود اللامركزية.

تأتي هذه السلسلة الأخيرة من التراجعات عقب انهيارات متتالية حدثت هذا الشهر وسط تسارع التدفقات الخارجة من صناديق البتكوين المتداولة في البورصة (ETF) والمعنويات الكلية المختلطة، ما دفع البتكوين إلى أدنى مستويات جديدة منذ عدة أشهر.

كما أفاد تقرير «ذا بلوك»، أن صناديق البتكوين المتداولة في البورصة شهدت تدفقات خارجية صافية بلغت 903 ملايين دولار يوم الخميس، وهي ثاني أكبر تدفق خارج منذ إطلاقها. ورجح المحللون أن عمليات الاسترداد في وول ستريت هي التي غذت هذا الانخفاض.

انخفضت البتكوين بأكثر من 30% عن أعلى مستوى تاريخي لها في أكتوبر، وهي الآن تسير على خطى تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ انهيار عام 2022. كما تتجه لتسجيل أضعف أداء لها في الربع الرابع منذ عام 2018، وهو انعكاس غير معتاد لربع سنوي يمثل تاريخياً أقوى عوائد العملات المشفرة.

ووفقاً لتيموثي ميسير، رئيس الأبحاث في BRN، دفع انزلاق يوم الجمعة مؤشر الخوف والجشع إلى 11، ما يشير إلى «ضائقة قصوى». وأشار ميسير إلى أن السيولة «تتضاءل وتتجه نحو فراغ كامل» مع انزلاق سوق العملات المشفرة الأوسع إلى مستويات منخفضة تعود إلى الربع الثاني من عام 2025.

وكتب ميسير «البتكوين الآن في منطقة الاستسلام، والسوق يتداول من خلال التصفية القسرية بدلاً من المنطق. حاملو العملة ينزفون، وهو ما يسبق تاريخياً ارتدادات حادة، ولكن التوقيت يعتمد على ما إذا كانت التدفقات المؤسسية ستعاود الظهور. وحتى ذلك الحين، يبقى الدفاع هو الموقف المنطقي الوحيد». وذكر أن الفشل في استعادة النطاق 88,000–90,000 دولار «يفتح مساراً مباشراً» نحو حدود 78,000–82,000 دولار.

تم تداول البتكوين حول 82,500 دولار، بانخفاض 10% في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لصفحة أسعار «ذا بلوك». وسجلت العملات البديلة الرئيسية، بما في ذلك إيثيريوم (ether)، وسولانا (SOL)، وبينانس كوين (BNB)، أيضاً خسائر مزدوجة الرقم وسط تراجع واسع في السوق.