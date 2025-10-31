الاستياء من الذكاء الاصطناعي يكلف شركات التجزئة البريطانية 5 مليارات استرليني

خلصت دراسة إلى أن استياء المتسوقين في بريطانيا من تطبيقات الدردشة الإلكترونية وغيرها من خصائص الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكلف شركات التجزئة مليارات من الإسترليني.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال إن شركات التجزئة ربما فقدت مبيعات بقيمة 9ر4 مليارات جنيه إسترليني (4ر6 مليارات دولار) على مدار الـ12 شهرا الماضية، حيث قلل المستهلكون الإنفاق بسبب التجارب السلبية عبر المواقع الإلكترونية.

وربما جرى خسارة مبيعات تقدر بـ7ر3 مليارات جنيه بسبب مشاركة المستهلكين آرائهم مع آخرين.

وقال المركز إن الإجمالي يعادل نحو 6 % من الإنفاق الإلكتروني، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وتأتي هذه النتائج فيما تتبنى المزيد من الشركات آليات الذكاء الاصطناعي في مسعى لتعزيز المبيعات في وقت حرج، حيث يعاني قطاع التجزئة البريطاني من زيادة تكاليف أجور الموظفين وثقة المستهلك الهشة.

وأدخلت مجموعة ماركس آند سبنسر آلية العام الماضي التي تقدم النصح للمتسوقين بشأن ملابسهم استنادا إلى شكل أجسادهم وتفضيلاتهم في الأزياء، بينما أبرمت مجموعة جيه سنسبري اتفاقا لمدة خمس سنوات مع مايكروسوفت لاستخدام تقنيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لبناء المزيد من الخبرات التسوقية التفاعلية.