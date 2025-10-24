«بتكوين» تقاوم فوق 109 آلاف دولار

عاودت «بتكوين» الارتفاع فوق مستوى 109 آلاف دولار قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك، رغم تسجيل صافي تدفقات خارجة من صناديق التداول الفوري في العملات الرقمية بالبورصة.

وشهدت صناديق بتكوين صافي تدفقات خارجة بقيمة 101.3 مليون دولار، بينما سجلت صناديق إيثريوم صافي تدفقات خارجة بقيمة 18.8 مليون دولار. وبلغ إجمالي تصفية عقود العملات المشفرة 499.29 مليون دولار، ما أثر على 139.320 متداولاً، فيما قفزت هيمنة البتكوين بنسبة 1.4% لتصل إلى 59.1% في يوم واحد، بحسب موقع «بنزنجا» للعملات المشفرة.

ولا يزال سعر بتكوين محصوراً في نطاق يراوح بين 107.000 دولار و111.000 دولار، مع تسبب حجم التداول الضئيل في تقلبات حادة. وقد يفتح اختراق مستوى 111.000 دولار الباب أمام مزيد من الارتفاع، بينما يظل التمسك بمستوى دعم 107.000 دولار أمراً بالغ الأهمية.

وارتدت إيثريوم من مستوى دعم رئيسي لكنها تظهر ضعفاً. وإذا لم ينجح السعر في تجاوز حاجز الـ4.100 دولار، وبدأت الشركات الكبرى في ضخ أموال ضخمة فيها، فمن المحتمل جداً أن يعود السعر للانخفاض بعد هذه الارتفاعات البسيطة.

أما بالنسبة لعملة سولانا فيبدو أنها تتماسك حول المتوسط السعري المتحرك لـ200 يوم (188.87 دولاراً)، وتشكل قمم أدنى وقيعان أعلى بعد التقلبات التي شهدتها في 10 أكتوبر. وتظل المستويات الرئيسية هي دعم عند سعر 170 ـ 175 دولاراً ومقاومة عند 195 ـ 200 دولار؛ وستعتمد الحركة التالية على خروج السعر من أي من هذين النطاقية لأعلى أو لأسفل.

وبشكل عام، وفي تتبع واسع لسوق العملات المشفرة، ارتفعت القيمة السوقية لعملات الميم بنسبة 0.1% لتصل إلى 61.97 مليار دولار في 24 ساعة. وتصدرت عملات الميم ذات الطابع الذكاء الاصطناعي المكاسب بنسبة 1.6%، بينما تراجعت عملات الميم القائمة على شبكة سولانا بنسبة 1.8%.

وبينما تظل عملة دوجكوين «رخيصة بشكل جنوني» تحت 0.2 دولار، ارتفعت معدلات حرق عملة شيبا إينو بنسبة 2.69%، ما يدل على نشاط قوي لخفض المعرض من العملة.