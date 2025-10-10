«سوفت بنك» يستحوذ على 40 % من الوحدة اليابانية لـ «بينانس»

استحوذت «باي باي كورب» (PayPay Corp) مزودة المدفوعات الرقمية التابعة لشركة «سوفت بنك جروب» على حصة 40% في الوحدة اليابانية لـ«بينانس»، للاستفادة من طفرة سوق العملات المشفرة في البلاد.

وأعلنت «باي باي» و«بينانس اليابان» ذلك الاتفاق في بيان مشترك صدر أمس، دون توضيح للقيمة المالية لتلك الحصة.

وأوضحت الشركتان خطتهما لإطلاق خدمة تتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية عبر «بينانس» باستخدام حسابات «باي باي» الخاصة بهم.

وتأتي تلك الخطوة للاستفادة من الازدهار الذي يشهده سوق الأصول الرقمية في اليابان، بعد تضاعف قيمة معاملات العملات الرقمية في البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى 33.7 تريليون ين (230 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رابطة بورصات الأصول الافتراضية والمشفرة في اليابان، وهذا يجذب شركات جديدة، بما في ذلك شركة نومورا القابضة، التي تسعى للتوسع في البلاد من خلال شركة تابعة.

وتتطلع شركة «سوفت بنك»، التي كانت حذرة بشأن الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي، إلى إطلاق PayPay في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، حسبما ذكرت بلومبيرغ في أغسطس.

وتقوم الشركة أيضاً بمراجعة استثمار محتمل في Tether Holdings SA، وهي شركة إصدار العملة المستقرة، والتي تحاول جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ في وقت سابق.