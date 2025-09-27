جاستن صن.. من خارج عن القانون إلى شريك ترامب في العملات الرقمية

في تحول مثير، أصبح الملياردير الصيني المولد في مجال العملات الرقمية، جاستن صن، من شخصية مثيرة للجدل إلى داعم رئيسي لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية.

من التحقيقات إلى الاستثمارات

في عام 2025، كان صن يواجه قضية احتيال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما أبعده عن الولايات المتحدة لفترة طويلة. ومع ذلك، قرر الاستثمار بأكثر من 90 مليون دولار في عملات رقمية مرتبطة بعائلة ترامب، مثل TRUMP Coin وWorld Liberty Financial، مما أعاده إلى دائرة الضوء في الولايات المتحدة ودعاه لحضور مناسبات خاصة مع الرئيس ترامب، وفق تقرير لـ "بلومبيرغ".

شراكة مع ترامب

في مايو 2025، حضر صن عشاءً خاصًا في Trump National Golf Club في فرجينيا، بحضور كبار حاملي عملة TRUMP Coin. وصف صن الحدث بأنه "إشارة قوية" لصناعة العملات الرقمية، مؤكدًا أنه سيغير وجهة نظر الناس تجاه سياسات العملات الرقمية في الولايات المتحدة. كما التقى مستشارًا سياسيًا للرئيس، وحضر مؤتمر بيتكوين في لاس فيغاس، وزار شركة الصواريخ الخاصة بجيف بيزوس تحضيرًا لرحلة فضائية دفع مقابلها 28 مليون دولار، وفقا تقرير لـ "بلومبيرغ".

أعمال صن وشبكة Tron

أسس صن شبكة البلوك تشين Tron التي تسمح بتحويل الدولارات الأمريكية بسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات المستقرة (Stablecoins). تتجاوز قيمة التحويلات على Tron 600 مليار دولار شهريًا، أي أكثر من أربعة أضعاف ما تحققه بايبال. ومع ذلك، أصبحت الشبكة هدفًا للأنشطة غير القانونية بسبب صعوبة تتبع المعاملات، فقام صن بتأسيس وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع Tether، ونجحت في تجميد حوالي 260 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

ثروته وصفقة العملات الرقمية مع ترامب

وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة صن بنحو 12.5 – 12.9 مليار دولار، مع امتلاكه لأكثر من 60 مليار Tron، إضافة إلى ممتلكاته من الطائرات والفن. استثماراته في World Liberty Financial وTRUMP Coin جعلته شريكاً مالياً مهماً لعائلة ترامب، حيث دفع حوالي 400 مليون دولار كعمولات للعائلة، ويخطط لشراء 100 مليون دولار إضافية من عملات ترامب الرقمية.

علاقته بالقوانين الأمريكية

رغم أنه كان هدفاً لدعوى من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، توقفت القضايا بعد استثماراته في مشاريع ترامب. وباعتباره مواطناً من سانت كيتس ونيفيس، لا يمكنه التبرع رسميًا للحملات السياسية الأمريكية، لكنه ساهم ماليًا بشكل غير مباشر في تعزيز أعمال العائلة.

شخصية صن العامة

يشتهر صن بالمغامرات الإعلامية المكلفة، مثل دفع مبلغ 4.6 ملايين دولار لتناول وجبة مع الملياردير وارن بافيت،كما دفع 6.2 مليون دولار لشراء لوحة "الموزة" الشهيرة، ليعقد بعدها مؤتمراً في هونغ كونغ ويأكل الموزة أمام الحاضرين.

وُلد صن في شينينغ، الصين، وعاش في بكين وسنغافورة قبل أن يتولى قيادة Tron، ويُعرف عنه الجرأة والطموح الكبير، وإدارة أعماله بأسلوب صارم.