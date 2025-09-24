الذكاء الاصطناعي يستعيد نصف مليار جنيه إسترليني من أيدي المحتالين

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن أداة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة لمكافحة الاحتيال ساعدت الحكومة البريطانية في استرداد ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

أكثر من ثلث الأموال التي تم استردادها كانت مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية خلال جائحة كوفيد-19، مع استرداد أموال أخرى من مطالبات ضريبة المجلس غير القانونية والتأجير غير القانوني للإسكان الاجتماعي.

وستعلن الحكومة في وقت لاحق أن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ساعدت في تحديد الاحتيال سيتم ترخيصها الآن لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا.

وقد انتقد نشطاء الحريات المدنية في السابق حكومة حزب العمال لاستخدامها الذكاء الاصطناعي في محاولة مكافحة الاحتيال.

وتقول هيئة مجلس الوزراء إن مبلغ 480 مليون جنيه إسترليني الذي تم استرداده خلال 12 شهراً اعتباراً من أبريل 2024 هو أكبر مبلغ يتم استرداده على الإطلاق من قبل فرق مكافحة الاحتيال الحكومية في عام واحد.

وتم تحقيق هذه التوفيرات من خلال مقارنة المعلومات الموجودة لدى مختلف الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ويقول الوزراء إن هذه المدخرات سوف تستخدم الآن لتوظيف الممرضات والمعلمين وضباط الشرطة.

ومن إجمالي المبلغ المسترد، كان 186 مليون جنيه إسترليني مرتبطاً بالاحتيال المتعلق بكوفيد.

وتعهد الوزراء منذ فترة طويلة باستعادة بعض الأموال المفقودة خلال الوباء، لكن مبلغ 186 مليون جنيه إسترليني الذي تم استرداده هو جزء بسيط من المبلغ الذي قال حزب العمال سابقًا إنه مفقود.

قبل الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، زعمت المستشارة الحالية راشيل ريفز أن أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني من الأموال العامة ضاعت بسبب الاحتيال أثناء الوباء.

تتضمن هذه المدخرات منع مئات الآلاف من الشركات من الانهيار بسبب قروض الارتداد الاحتيالية المحتملة.

كانت قروض التعافي عبارة عن قروض تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه إسترليني أنشأتها الحكومة أثناء الوباء لدعم الشركات.

لكن الخطة تعرضت لانتقادات بسبب عدم كونها دقيقة بما فيه الكفاية وكونها تدعو إلى الاحتيال، حيث إن الشركات التي تنحل قبل سداد الأموال في كثير من الأحيان لا تحتاج إلى سداد أي شيء.

وتقول هيئة مجلس الوزراء إن إحدى الحالات التي توصلت إليها تتعلق بامرأة اخترعت شركة ثم أرسلت أموال القرض إلى بولندا.

قمة مكافحة الاحتيال

ومن المقرر أن يعلن وزير مكتب مجلس الوزراء جوش سيمونز عن هذه المدخرات في قمة مكافحة الاحتيال التي تعقد بشكل مشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا يوم الأربعاء.

وقال إن "أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتطورة" ستضمن قدرة الحكومة على حماية الأموال العامة وعدم "ملء جيوب المحتالين والنصابين".

مسرع تقييم مخاطر الاحتيال

تم تطوير أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تسمى "مسرع تقييم مخاطر الاحتيال"، من قبل باحثين في مكتب مجلس الوزراء وسيتم الآن طرحها في جميع الإدارات الحكومية الأخرى.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الأداة "تفحص السياسات والإجراءات الجديدة بحثاً عن نقاط الضعف قبل أن يتم استغلالها" وتزعم أنها يمكن أن تجعل السياسات "مضادة للاحتيال" قبل تنفيذها.

وسيعلن سيمونز أن حكومة المملكة المتحدة سوف تقوم الآن بترخيص الأداة للاستخدام الدولي، ومن المتوقع أن تعتمدها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بطريقة أو بأخرى.

في العام الماضي، وجد أن أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لمكافحة الاحتيال في الرعاية الاجتماعية تُظهر تحيزاً وفقاً لعمر الأشخاص وحالتهم الاجتماعية وجنسيتهم.

وقد اعترفت وثائق تم الكشف عنها لصحيفة الغارديان بموجب قوانين حرية المعلومات بأن الأداة التي تستخدمها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أظهرت "تفاوتاً كبيراً في النتائج إحصائياً" في "تحليل العدالة".

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد تقرير لمنظمة العفو الدولية "الاستخدام غير المقيد للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي" من قبل الحكومة.