«ريبل» تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية

حصلت شركة ريبل، المختصة في حلول الدفع عبر البلوك تشين، على الترخيص الأول من نوعه من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، ما يعد إنجازاً مهماً يفتح الباب أمام ريبل لتقديم خدمات دفع منظمة عبر الحدود في مركز دبي التجاري الحيوي الذي تقدر قيمته بـ 400 مليار دولار، إضافة إلى سوق تحويلات مالية يبلغ حجمه 40 مليار دولار، بحسب موقع «بيتكوين دوت كوم».

ويسمح هذا الترخيص لريبل بتقديم منصتها «Ripple Payments» في جميع أنحاء المنطقة، ما يعتبر خطوة كبيرة للشركة وتعزيزاً لتبني الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

وأكدت ريبل أنها أول شركة مدفوعات تعتمد على تقنية البلوك تشين تحصل على هذا الترخيص من «دافزا» في دبي.

ترى ريبل أن هذه الخطوة ستعزز الابتكار والثقة في مجال التمويل الرقمي في المنطقة، وستسهم في توفير حلول دفع وحفظ وعملات مستقرة موثوقة تحتاجها البنوك والشركات التقنية المالية وشركات العملات المشفرة لتطوير أعمالها الرقمية.

يذكر أن ريبل افتتحت مكتبها في دبي عام 2020، وتوسع حضورها الإقليمي بشكل ملحوظ، حيث يمثل الشرق الأوسط حاليًا 20% من قاعدة عملائها العالمية. وقد أسهمت اللوائح التنظيمية المشجعة والاعتماد المتزايد للتكنولوجيا من قبل الشركات والشريحة السكانية الشابة والمتقبلة للتكنولوجيا في دعم نمو حلول البلوك تشين في المنطقة.