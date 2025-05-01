شراء «بتكوين» بـ 4 مليارات دولار في أسبوعين

استحوذ كبار حاملي عملة «بتكوين» على أكثر من 43,100 بتكوين خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة تقدر بـ 4 مليارات دولار، وفقاً لموقع «يو توداي».

وتظهر بيانات كريبتو كوانت، التي استشهد بها محلل بارز، أن إجمالي كمية البتكوين التي يحتفظ بها كبار المستثمرين، باستثناء البورصات ومجمعات التعدين، ارتفع من 3.4982 ملايين بتكوين في 13 أبريل إلى 3.5413 ملايين بتكوين بحلول 27 أبريل، وتعتبر هذه واحدة من أبرز فترات النمو لمدة أسبوعين في الأشهر الأخيرة.

وجاءت معظم المساهمات في هذا الاتجاه من شركة ستراتيجي «المعروفة سابقاً باسم ميكرو ستراتيجي»، التي كشفت عن عمليتي شراء كبيرتين، هما 6,556 بتكوين في 20 أبريل مقابل 555.8 مليون دولار، ثم 15,355 بتكوين في 27 أبريل، وأضافت العمليتان وحدهما أكثر من 21,900 بيتكوين إلى حيازات شركة ستراتيجي في 14 يوما فقط.

وبرزت «بلاك روك» أيضاً مشترياً رئيسياً، حيث جمعت 11,580 بتكوين خلال الفترة نفسها، وهاتان المؤسستان مسؤولتان عن أكثر من 75 % من عمليات مراكمة كبار المستثمرين المبلغ عنه، ما يشير إلى أن معظم النمو جاء من كيانات معروفة.

وبينما كان سعر سوق البتكوين يرتفع بهدوء خلال هذا الوقت يظهر التغيير في أرصدة المحافظ وجود الكثير من عمليات الاستحواذ خلال ظروف التقلب المنخفض.

ومنطقياً، تعتبر هذه الأنواع من التحركات استثمارات طويلة الأجل، وليست عمليات تداول قصيرة الأجل.

يشير النمو السريع من 3.498 ملايين إلى 3.541 ملايين بتكوين، أي زيادة تقارب 1.2 % في إجمالي حيازات كبار المستثمرين، إلى زيادة منسقة في الثقة أو بناء احتياطي استراتيجي.

وانخفضت البتكوين إلى ما دون 94000 دولار، كما هبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.1 % إلى 1804.49 دولارات، والريبل بنسبة 2 % إلى 2.2306 دولار، والدوج كوين بنسبة 1.4 % إلى 17.49 سنتاً.