شراء «بتكوين» يفوق البيع لأول مرة في 6 أشهر

حدث تحول كبير في نشاط تداول عملة بتكوين الفوري على منصة «بينانس»، حيث أنه للمرة الأولى منذ 6 أشهر، تحول حجم دلتا التراكمي (CVD) في أسواق بينانس الفورية إلى إيجابي، ما يعني أن حجم الشراء التراكمي يتجاوز الآن حجم البيع، وفقاً للمحلل جواو ويدسون لدى «كريبتو كوانت».

وتباطأ الزخم الصعودي الأخير لعملة البتكوين بعد ارتفاعها بنحو 10 % خلال الأسبوع الماضي. وبعد التحرك فوق مستوى 95 ألف دولار، يتم تداول البتكوين حالياً عند مستوى 94,8 ألف دولار، ما يعكس تراجعاً متواضعاً بنسبة 0.14 % خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورغم أن الأصل الرقمي أظهر مرونة بعد التصحيح الأخير، فإن أحدث تحركات سعرية تشير إلى توقف زخمه الصعودي، حيث يعيد المشاركون في السوق تقييم اتجاههم على المدى القريب.

وأشار ويدسون إلى أنه منذ وصول عملة البتكوين لأدنى مستوى لها مؤخراً عند 75 ألف دولار، كان مؤشر CVD يتجه نحو الصعود، ما يشير لاهتمام متزايد بالشراء مقارنة بالبيع.

ونظراً لنفوذ بينانس باعتبارها أكبر بورصة عالمية، ينظر إلى تعافي مقياس CVD للبتكوين باعتباره تطوراً مهماً لقياس الرغبة في المخاطرة ومعنويات السوق الأوسع.

من جهة أخرى، سجل صندوق iShares Bitcoin Trust، التابع لـ«بلاك روك» أحد أكبر أيامه منذ إطلاقه، حيث اجتذب نحو مليار دولار في يوم واحد. ويمثل التدفق البالغ 970 مليون دولار يوم الاثنين عودة قوية لاهتمام المستثمرين، خاصة بين المؤسسات التي تتطلع إلى إضافة بيتكوين إلى محافظها الاستثمارية.

وينتمي الصندوق إلى جيل جديد من صناديق التداول الفوري في البتكوين، ظهرت للمرة الأولى في يناير، ما يسمح للمستثمرين العاديين والمؤسساتيين بالوصول إلى بتكوين من خلال قنوات السوق التقليدية.

كما يعني هذا التدفق إلى صندوق إيبيت أن الفجوة بين حيازة بلاك روك وشركة ميكروستراتيجي من البتكوين تضيق. وحالياً يمتلك صندوق إيبيت 573,869 عملة بتكوين، فيما تمتلك ميكروستراتيجي 573,869 عملة.