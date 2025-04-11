هل تصل «بيتكوين» إلى 250 ألف دولار هذا العام؟

قد يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار هذا العام، مع دخول شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل مايكروسوفت وآبل إلى سوق العملات المشفرة، حسبما قال تشارلز هوسكينسون مؤسس تقنية كاردانو، لشبكة «سي إن بي سي». وشهدت أسواق العملات المشفرة تراجعاً حاداً، وسط موجة بيع للأصول ذات المخاطر العالية، مدفوعة بـ«الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم.

وعبّر هوسكينسون، الذي يعمل في قطاع العملات المشفرة منذ أكثر من عقد، وساهم في تأسيس سلسلة كتل إيثريوم، عن اعتقاده في أن سعر البيتكوين سيصل إلى 250 ألف دولار «بنهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل». وقال خلال تسجيل لبرنامج «ما وراء الوادي»، على شبكة «سي إن بي سي»: «ما سيحدث هو أن مسألة التعريفات الجمركية ستكون بلا جدوى، وسيدرك الناس أن العالم مستعد للتفاوض، وأن الأمر في الواقع مجرد صراع بين أمريكا والصين. وسيقف الكثيرون إلى جانبنا. والبعض الآخر إلى جانب الصين». وستستقر الأسواق قليلاً، وستعتاد الوضع الطبيعي الجديد، ثم سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وعندها ستتدفق أموال كثيرة بسرعة ويسر إلى العملات المشفرة.

وأدلى مؤسس شركة «إنبوت آوتبوت»، بتعليقاته قبل تعليق ترامب المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة. وسلط هوسكينسون الضوء على عدد من الأسباب التي قد تدفع سعر البيتكوين إلى هذا السعر. وأشار أولاً، إلى تزايد عدد مستخدمي العملات المشفرة حالياً. فقد ارتفع عدد مالكي هذه العملات بنسبة 13 % على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى 659 مليون شخص.

ثانياً، أن الوضع الجيوسياسي يتحول من «نظام دولي قائم على القواعد إلى صراع بين القوى العظمى». لذا، فإن المعاهدات لا تجدي نفعاً، ولا تجدي الأعمال التجارية العالمية نفعاً. لذا، فإن خيارك الوحيد للعولمة هو العملات المشفرة».

ثالثاً، العمل على إصدار تشريع جديد للعملات المستقرة، ومن المرجح أيضاً أن يتم إقرار قانون هيكل سوق الأصول الرقمية وحماية المستثمرين، ما سيدعم سوق العملات المشفرة.