16 مليون دولار مكافأة لمن يكتشف ثغرة أمنية

أعلن بروتوكول العملات المستقرة اللامركزية عن شراكة مع شركة أمن البلوكشين «Sherlock»، لتقديم مكافأة 16 مليون دولار لأي شخص يكتشف ثغرة أمنية حرجة في كود «Usual».

ووصفت الشركتان البرنامج بأنه «أكبر مكافأة لاكتشاف الثغرات في تاريخ التكنولوجيا»، وهو ما يبدو دقيقاً بالنظر إلى أن أكبر المكافآت السابقة، جاءت من «Uniswap» بقيمة 15.5 مليون دولار، و«LayerZero Labs» بقيمة 15 مليون دولار. وعلى نطاق أوسع في قطاع التكنولوجيا، يعد برنامج مكافآت الثغرات من «غوغل»، الذي تصل قيمته إلى 12 مليون دولار سنوياً، الأكبر حتى الآن.

وقالت الشركتان لموقع «ذي بلوك»، تمثل هذه الجائزة القياسية تصريحاً قوياً من «Usual»، يظهر التزامهم بأمان البروتوكول الخاص بهم. وتستخدم برامج مكافآت اكتشاف الثغرات على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، لحث المخترقين الأخلاقيين على تحديد الثغرات الأمنية في الكود البرمجي، قبل أن يستغلها قراصنة الإنترنت.

وخضع كود «Usual» بالفعل إلى 20 عملية تدقيق سابقة، بما في ذلك مسابقة تدقيق أجرتها «Sherlock» مؤخراً، بجائزة إجمالية بلغت 209000 دولار. وقال الفريق إنه لم يتم العثور على أي ثغرات متوسطة أو أكبر.