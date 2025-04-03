رسوم ترامب تهدد صناعة تعدين العملات المشفرة

تواجه صناعة تعدين العملات المشفرة في أمريكا ضغوطاً متزايدة من الرسوم الجمركية الأمريكية بحسب «بي إن كريبتو».

ويتوقع أن تؤثر هذه الرسوم في قطاع التعدين الرقمي، الذي يعتمد بشكل أساسي على استيراد أجهزة التعدين المتخصصة ASIC من الصين، المورد الرئيس لهذه التقنية.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفع سعر بتكوين بنسبة 0.7 % إلى سعر 84545 ألف دولار.

وخلال الفترة نفسها بلغ سعر إيثيريوم 1868، بزيادة نسبتها 0.32 %، فيما بلغ سعر إكس آر بي 2.11 دولار بانخفاض في سعرها بنسبة 1.13 %، ووصل سعر سولانا إلى 125.85 دولاراً بانخفاض نسبته 1.31 % في سعرها أيضاً خلال الفترة الزمنية المذكورة.

تشير البيانات إلى أن أمريكا استوردت في عام 2023 ما قيمته 455 مليار دولار من المعدات الكهربائية والإلكترونية، منها 119 مليار دولار من الصين، أكبر مورد لهذه المنتجات.

وفي يناير 2025، بلغت قيمة واردات أمريكا من هذه الفئة 41.3 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 19 مليار دولار، ما يعكس اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا المستوردة.

وفي عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على معدات تعدين العملات المشفرة الصينية، ما رفع الرسوم من 25 % إلى 27.6 % بعد إعادة تصنيف أجهزة التعدين المختصة «معدات كهربائية».

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف التعدين، ما أثر في ربحية الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال.

واليوم، مع استمرار فرض تعريفات إضافية، قد تواجه الشركات ارتفاعاً مماثلاً أو حتى أكبر في تكاليف المعدات.

ومع تصاعد الضغوط، قد تفكر شركات التعدين الأمريكية في نقل عملياتها إلى مناطق أقل تأثراً بالسياسات الجمركية الأمريكية.

ورغم اقتراحات بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، بتحفيز التعدين عبر الطاقة الفائضة، إلا أن ارتفاع تكاليف العمالة والتنظيمات المعقدة يجعل آسيا خياراً أكثر جاذبية.

رغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تأمين بدائل لمعدات ASIC، حيث لا توجد حتى الآن دولة قادرة على إنتاج هذه المعدات بنفس الكفاءة والتكلفة التي تقدمها الصين.

ورغم إعلان شركة Hut 8 الأمريكية عن شراكة مع إريك ترامب لإطلاق مشروع American Bitcoin وتحويله إلى أكبر شركة تعدين للعملات المشفرة في العالم، إلا أن المشروع لا يزال يعتمد على معدات ASIC المستوردة، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع سياسات ترامب التجارية.

وفي عام 2022، أقر الكونغرس الأمريكي قانون «تشيبس» لدعم تصنيع أشباه الموصلات محلياً، لكن تطوير صناعة أمريكية تنافسية قد يستغرق سنوات.