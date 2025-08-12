«إيه إي دي ستابلكوين»: خطط لتوسيع استخدام عملة «AE Coin»

قال رامز رفيق، المدير العام لشركة «إيه إي دي ستابلكوين»، إن لدى الشركة العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة، التي تستهدف تعزيز قدرة العملة الرقمية «إيه إي كوين» AE Coin، أهمها توسيع شبكة قبول العملة وربطها بالمزيد بالخدمات الحكومية والخاصة في الدولة.

ورداً على سؤال خلال مداخلة إذاعية حول طموحات الشركة أفاد بأن الطموحات تتمثل في أن تكون العملة الرقمية وسيلة دفع رقمية معتمدة على نطاق واسع داخل الدولة، وربما في المنطقة، وتكون جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية والعملاء، مشيراً في الوقت نفسه، إلى وجود احتمالية بأن تتوسع عمليات استخدام العملة إلى خارج دولة الإمارات.

وأضاف رامز رفيق: «إيه إي كوين» هي عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل ومرتبطة بالدرهم الإماراتي، وتعمل من خلال شبكة «البلوك تشين» الآمنة، ما يمكنها من أن تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بشكل سريع وآمن، بعيداً عن تقلبات الأسعار التي تشهدها أسعار العملات المشفرة التقليدية.

ولفت إلى أن الحصول على ترخيص من «مصرف الإمارات المركزي» لإصدار العملة يمثل نقطة تحول مهمة، مؤكداً الالتزام بالامتثال والابتكار المالي المسؤول، ولافتاً إلى إبرام الشركة بإبرام عدد من الشركات بالدولة مع شركات نقل محلية، فضلاً عن سلسلة من «السوبر ماركت» التي بدأت بالفعل التعامل بالعملة الرقمية.

وأشار إلى أن العملة تعكس رؤية حكومة الإمارات في اعتماد التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.

وأوضح عدداً من المميزات التي توفرها العملة التي تشمل انخفاض رسومها وتنافسيتها بشكل كبير إذا ما قورنت برسوم البطاقات الائتمانية أو الحوالات البنكية.