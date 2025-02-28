انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بعملة بيتكوين

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مع تعمق التراجع في البيتكوين اليوم، حيث سارع المستثمرون إلى الأصول الأكثر أماناً في أعقاب تهديدات الرسوم الجمركية الأخيرة لدونالد ترامب بحسب موقع بلومبرج.

ومن بين الأسهم التي انخفضت في تداولات ما قبل السوق الأمريكي: مايكروستراتيجي -3.3%، وكوين بيز -2.8%، ورايوت بلاتفورمز -3.8%، ومارا هولدينجز -4.7%، وبيت ديجيتال -2.9%، وكلين سبارك -3.6%، وهات 8 -2.9%.

وفي أوروبا انخفض أسهم نورثرن داتا -1.8%، وسافيلو -6.3%، سويس كوت -8.8%. وانخفضت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة 5.0% إلى 80,070.88 دولارا. وتمثل هذه الانخفاضات مراجعة واقعية دراماتيكية لإحدى أكثر صفقات ترامب شعبية. وخلال الأسبوع الجاري انخفضت قيمة بيتكوين بنسبة 18.32% بحسب موقع كريبتوبانيك، فيما بلغت قيمة تراجع بيتكوين عن أعلى قمة سابقة لها 27%، والتي وصلت إليها في يناير.

وقالت بلومبرج إن بيع البيتكوين ليس مؤلما بشكل مفرط حتى الآن، لأن الذعر الحقيقي قد يكون في المستقبل القريب. ورغم أن الفترة الحالية قاتمة في مشهد العملات المشفرة الأوسع، لكن مع تمثيل البيتكوين لنحو 60% من القيمة السوقية لفئة الأصول بأكملها، فإن عمليات البيع في العملات الأخرى هي مجرد ضجيج وليست إشارة سوقية، طالما بقيت العملة الأكبر قوية.

وشهدت البيتكوين أربع انخفاضات بنسبة 20%+ من الذروة إلى القاع في عام 2024، والذي كان عاما إيجابيا بشكل رائع للعملات المشفرة. ولكن البيتكوين دائما ما يكون لديها انهيار آخر بنسبة 70%+ في مستقبلها، بحسب التصميم. وكان أكبر انخفاض في العامين الماضيين 33.31%، لكن الانخفاض ما دون 72240 دولارا سيتجاوز تلك النسبة، ما يعني أنه سيكون تراجعا لم يشهده العديد من حاملي البيتكوين من قبل، لذا يبدو أن منطقة 72 ألف دولار إلى 74 ألف دولار هي منطقة الأزمة الفنية التي قد تؤدي إلى شتاء العملات المشفرة التالي.