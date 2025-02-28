«بلاك روك» تبيع 5002 عملة بيتكوين

باع صندوق «أيه بي آي تي» التابع لشركة «بلاك روك» 5002 عملة بيتكوين بقيمة 418 مليون دولار، ليسجل أكبر تخارج في تاريخه. ورغم عملية البيع الكبيرة لا يزال الصندوق يحتفظ بمكانته كونه أكبر صندوق متداول في البيتكوين بالبورصة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يبلغ صافي أصول المدارة في العملة الرقمية 48.33 مليار دولار.

وإجمالاً شهدت كل صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة التخارج بقيمة 754 مليون دولار، وفقاً لبيانات منصة Sosovalue المختصة في بيانات «ويب 3» والاستثمار. وتأتي عملية بيع صندوق «أيه بي تي» لتختتم سبعة أيام متتالية من التخارجات، التي بدأت في 18 فبراير الجاري. وخلال الفترة بين 18 و26 فبراير شهدت هذه الصناديق تدفقات خارجة بنحو 3 مليارات دولار، وكان أكبر تسجيل للتدفقات الخارجة يوم 25 فبراير بقيمة 1.14 مليار دولار.

وبعد «بلاك روك» قام صندوق «إف بي تي سي» التابع لشركة «فيديلتي» بثاني أكبر عملية بيع، بقيمة 145.69 مليون دولار من البيتكوين، وهو ثالث أكبر صندوق متداول في البيتكوين، ويبلغ صافي أصوله المدارة في العملة 16.58 مليون دولار.

كما باع صندوق «أيه آر كيه بي» ما قيمته 60.46 مليون دولار، فيما قامت «جراي سكيل» بتصفية ما قيمته 55.97 مليون دولار من البيتكوين. وبالنسبة للصناديق الأخرى باع صندوق «جي بي تي سي» التابع أيضاً لشركة «جراي سكيل» ما قيمته 22.66 مليون دولار، ويحتل الصندوق مركز ثاني أكبر متداول في البيتكوين، بصافي أصول في العملة يبلغ 16.58 مليار دولار.

وبشكل عام يبلغ إجمالي صافي الأصول المدارة في صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 95.16 مليار دولار، ما يعادل 5.69 % من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين.

وانعكست عمليات بيع الصناديق التداول الفوري الأمريكية بشكل واضح على سعر البيتكوين. وفقاً لبيانات «كريبتوبانك» انخفض سعر بيتكوين بنسبة 2.5 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع نسبة انخفاضه على مدى الأسبوع الماضي إلى 12 %، وتراجع سعر البيتكوين حالياً إلى أكثر من 86 ألف دولار بقليل.