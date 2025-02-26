انهيار في العملات الرقمية يتجاوز %14.. وخروج نصف مليار دولار من صناديق «البيتكوين»

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في العملات المشفرة بالبورصة الأمريكية خروج أكثر من نصف مليار دولار من الاستثمارات، أمس الأول، في خامس أكبر عملية خروج للتدفقات النقدية يتم تسجيلها منذ يناير 2024.

وتصدر صندوق FBTC التابع لشركة «فيديلتي» صافي التدفقات الخارجة بـ 247 مليون دولار، يليه صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك بـ 158.6 مليون دولار، وصندوق GBTC التابع لشركة Grayscale بـ 59.5 مليون دولار.

وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية 516.4 مليون دولار يوم الاثنين، بدون احتساب تدفقات صندوق ARKB التابع لشركة «آرك إنفست» التي لم يتم إعلانها.

وبهذا يكون صافي التدفقات الخارجة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 1.07 مليار دولار. وكان 10 ديسمبر الفائت شهد أكبر تدفقات يومية خارجة بقيمة 671.9 مليون دولار، بعد تصحيح سعر البيتكوين من أعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 108 آلاف دولار آنذاك. وشهدت العملات الرقمية الرئيسية انهيارات كبيرة تجاوزت 14% خلال الـ 24 ساعة الماضية مع استمرار عمليات البيع المطولة وسط نقص المحفزات والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة.

وانخفضت عملة البيتكوين 6% إلى ما دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر، وانخفضت كل من «سولانا» 9.09% و«إكس آر بي» 8.5% و«إيثيريوم» 9.4 %.