أول صندوق تداول فوري في «إكس آر بي» بالبرازيل

شهدت «إكس آر بي» ارتفاعاً ملحوظاً متفوقة على عملتي «بيتكوين» و«إيثريوم» خلال الـ24 ساعة الماضية بعد حصولها على موافقة لإنشاء صندوق التداول الفوري الأول في العملة في العالم بالبرازيل.

وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 6 % خلال هذه الفترة، لتصل إلى 2.75 دولار، ما يجعلها الأفضل أداء بين أفضل 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية خلال تلك الفترة. ويضاف هذا الاتجاه الصاعد إلى أسبوع مكثف من التداول على «إكس آر بي»، التي اكتسبت أكثر من 10% وسط اهتمام مؤسسي متزايد.

وسيقدم الصندوق الاستثماري عرضاً مباشراً لتحركات أسعار «إكس آر بي»، ما يمنح المستثمرين طريقاً منظماً لتداول الأصل الرقمي، كما سيضيف إلى مجموعة الصناديق الخاصة بالعملات المشفرة، التي تتضمن «بيتكوين» و«إيثريوم». وفي حين أن تاريخ الإطلاق الرسمي لم يكشف عنه بعد، إلا أن الصندوق قيد التطوير منذ ديسمبر 2024، وهو الآن في مرحلة ما قبل التشغيل. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، براد جارلينجهاوس، صحة هذه الأنباء من خلال مشاركة تقرير على حسابه الرسمي على «إكس».

وبرزت البرازيل منذ البداية كلاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة العالمي. وكان تقرير حديث لـ«تشاين أناليسس» صنف البرازيل بين أفضل 10 دول في اعتماد العملات المشفرة. وتعد البرازيل رائدة في منتجات الاستثمار في العملات المشفرة، حيث أطلقت أول صندوق فوري لتداول عملة سولانا في العالم.