غير سعيد وأتعاطف معه .. سام ألتمان يسخر من إيلون ماسك

وجّه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة لإيلون ماسك، مؤسس Tesla وSpaceX، بعد أن قدّم الأخير عرضًا لشراء شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة مقابل 97.4 مليار دولار، ساخراً منه وواصفاً إياه بأنه شخص "غير سعيد" ويتصرف بدافع من "انعدام الأمان"، وذلك خلال مقابلة مع قناة بلومبرغ على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في باريس.

وقال ألتمان: "أشعر بالأسف تجاه هذا الرجل، لا أعتقد أنه شخص سعيد"، مضيفًا أن ماسك يحاول إعاقة تقدم OpenAI من خلال سلسلة من التكتيكات، بما في ذلك الدعاوى القضائية والعروض غير المرغوب فيها.

وأكد ألتمان أن شركته "ليست للبيع"، رغم العرض الضخم الذي قدمه ماسك ومجموعة من المستثمرين.

وكان ماسك، الذي شارك في تأسيس OpenAI قبل أن يغادرها في عام 2018، قد أعلن يوم الاثنين عن نيته قيادة مجموعة مستثمرين لشراء الشركة، مدعيًا أن OpenAI قد انحرفت عن مهمتها الأصلية المتمثلة في التركيز على السلامة وفتح المصدر.

ورد ألتمان على هذه المزاعم بقوله إن الشركة لا تزال متمسكة بجذورها غير الربحية، وإن المنظمة غير الربحية ستستمر في قيادة مهمة الشركة.

وأضاف ألتمان: "نحن لا ننتقل إلى نموذج ربحي بالكامل. المنظمة غير الربحية ستظل موجودة وستستمر في قيادة المهمة"، غير أن العرض الذي قدمه ماسك قد يعقد خطط OpenAI لإعادة هيكلة كيانها الربحي، حيث قد تحتاج الشركة إلى تحديد قيمة الصفقة بشكل دقيق.

من جهته، رد ماسك على انتقادات ألتمان ووصفه بأنه "محتال"، مؤكدًا أن عرضه يهدف إلى إعادة OpenAI إلى مسارها الأصلي كمنظمة مفتوحة المصدر تركز على السلامة.

وقال ماسك في بيان: "حان الوقت لعودة OpenAI إلى قوتها المفتوحة المصدر التي تركز على السلامة، كما كانت في السابق".

ويأتي هذا الخلاف في وقت تواجه فيه OpenAI تحديات كبيرة، حيث تعمل على إتمام جولة تمويل جديدة تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، من المتوقع أن ترفع تقييم الشركة إلى حوالي 300 مليار دولار، غير أن العرض غير المرغوب فيه من ماسك قد يعرقل هذه الخطط، مما يجعل الطريق أمام الشركة أكثر صعوبة.

وكان ماسك قد رفع سابقًا عدة دعاوى قضائية ضد OpenAI، متهمًا إياها بالانحراف عن مهمتها غير الربحية والسعي لتحقيق الأرباح بشكل غير مشروع، إلا أنه تم سحب بعض هذه الدعاوى بعد أن كشفت OpenAI عن رسائل بريد إلكتروني تظهر أن ماسك كان على علم بضرورة جني الشركة للأموال لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

في النهاية، يبدو أن الخلاف بين ألتمان وماسك يتجاوز الجانب التجاري ليشمل أيضًا رؤية كل منهما لمستقبل الذكاء الاصطناعي، فبينما يسعى ألتمان إلى تعزيز نمو OpenAI كشركة رائدة في المجال، يبدو أن ماسك يحاول إعادة الشركة إلى جذورها الأولى، مما يخلق توترًا قد يستمر في التأثير على مستقبل الذكاء الاصطناعي.