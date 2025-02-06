هل تؤثر الديون الأمريكية على سعر «بتكوين»؟

واجهت عملة الـ«بتكوين» مقاومة عند سعر 102 ألف دولار لينخفض سعرها قبل تلقيها دعماً قوياً عند حدود سعر 96,147 دولاراً.

وظلت معنويات السوق متوازنة برغم انخفاض حجم المعاملات، ما يشير إلى تقلبات محتملة في الأمد القريب.

واستعادت «بتكوين» أخيراً منطقة الدعم الحرجة بين سعري 96,475 دولاراً و99,360 دولاراً، ما يشير إلى صعود محتمل. وفي وقت النشر، كان سعر عملة البتكوين عند 98,079.85 دولاراً، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبرغم الانخفاض، يظل الزخم الإجمالي لعملة البتكوين قوياً، خصوصاً مع اقترابها من حاجز 102,350 إلى 103,900 دولارات.

وإذا اخترقت بتكوين هذا المستوى، فقد تشهد دورة صعود جديدة. إلا أنه يتوقع أن يكون للدين الأمريكي البالغ 9.2 تريليونات دولار والمستحق السداد في عام 2025 تأثير كبير على سعر العملة المشفرة، ما قد يتسبب في تقلبات سعرية، خصوصاً في النصف الأول من 2025، حيث سيتم إعادة تمويل 70 % من الدين بين يناير ويوليو.

وسينشأ الضغط على سعر العملة من قوة الدولار المتوقعة أمام العملات الأخرى، حيث يتوقع أن يكون سعر الفائدة مرتفعاً مع إعادة تمويل الدين. ويخشى بعض المحللين انخفاض سعر البتكوين إلى 70 ألف دولار خلال هذه الفترة، أيضاً بسبب عدم اليقين الاقتصادي.

أما التوقع طويل الأجل، فيحتفظ العديد من الخبراء بنظرة تفاؤلية، حيث لا يزال يرون أن سعر العملة سيصل إلى 200 ألف دولار نهاية العام الجاري.

ووصل سعر سولانا إلى 204.69 دولارات حتى تاريخ النشر بانخفاض 2.02 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن تصحيحاً أعمق يقترب بسرعة.

ومن الناحية الفنية تتحرك عملة إيثيريوم ضمن نطاق محدد، مع وجود مقاومة قوية عند مستوى 2,764.75 دولار.

واختراق هذا المستوى قد يدفع السعر نحو الهدف التالي عند 3,017.30 دولارات. وبالنسبة لـ«ريبل إكس آر بي» فقد اخترقت مستوى المقاومة السابق عن 2.5 دولار.