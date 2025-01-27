أول مليارديرات البيتكوين تعرضا للسخرية .. فربحا 108233%

في عام 2012، تعرض أول مليارديرات البيتكوين في العالم، كاميرون وتايلر وينكلفوس، للسخرية بسبب استثمارهما في العملة المشفرة الناشئة آنذاك. لكن اليوم، بلغت استثماراتهما زيادة مذهلة بنسبة 108,233%، ليصبحا من أبرز الأسماء في عالم العملات الرقمية.

اشتهر التوأمان بعد رفع دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بزعم سرقته فكرتهما لإنشاء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وقد انتهت القضية بتسوية مالية بلغت حوالي 65 مليون دولار، استخدمها الثنائي لاحقًا لاستثمار جزء كبير منها في البيتكوين عام 2012، عندما كانت العملة المشفرة تُباع بحوالي 10 دولارات لكل وحدة.

استثمر التوأمان حوالي 1.2 مليون دولار لشراء 120 ألف بيتكوين، ولم تكن هذه الخطوة محل تقدير آنذاك، إذ اعتبرها البعض مجازفة غير محسوبة. إلا أن قيمة البيتكوين تضاعفت بشكل غير متوقع، خاصة بعد عام 2017، حيث وصلت إلى مستويات قياسية. اليوم، مع ارتفاع قيمة العملة الواحدة إلى حوالي 99,318.84 دولارا أمريكيا، تُقدر محفظتهما بحوالي 11.5 مليار دولار.

في حين أن العديد من الأشخاص قد يستخدمون الأموال لبدء أعمالهم الخاصة، أو الاستعداد للمستقبل، أو شراء السلع الفاخرة، قرر كاميرون وتايلر وينكليفوس استثمار ثروتهما المكتسبة حديثًا في عملة مشفرة حديثة التكوين.

رغم الانتقادات التي تعرضا لها في البداية، أشار التوأمان في مقابلة مع نيويورك تايمز عام 2017 إلى أن السخرية من قرارهما أصبحت "رياحًا في ظهورهم".

وأشار تايلر وينكلفوس إلى أن قرارهما بالتوسع في عملة البيتكوين في وقت مبكر لم يكن مدروسًا جيدًا في ذلك الوقت: "لقد حولنا هذا الضحك والسخرية إلى أكسجين ورياح في ظهرنا"، كما أوضح.

واحتفظا بمعظم استثماراتهما باستخدام تقنيات أمان متقدمة، مثل تقسيم مفاتيح الوصول لمحفظتهما إلى أجزاء موزعة في مواقع متعددة.

قصة التوأمان وينكلفوس أصبحت ملهمة للكثيرين، فهي ليست مجرد حكاية نجاح مالي، بل درس في كيفية التمسك بالقناعات الشخصية وتحويل الانتقادات إلى قوة دافعة.

اليوم، يصنع التوأمان اسمًا بارزًا في عالم العملات المشفرة، مع ألقاب مثل "مليارديرات البيتكوين"، وسط توقعات بازدياد ثرواتهما في المستقبل.

يذكر أن البيتكوين هي عملة رقمية لامركزية تم إنشاؤها في عام 2009 بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، وتُعتبر البيتكوين أول عملة مشفرة في العالم وتعمل على تقنية البلوكشين، التي تسجل جميع المعاملات بشكل آمن وشفاف، ويتراوح سعر البيتكوين بين 105,107 دولارات أمريكية، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 22.13 مليار دولار.