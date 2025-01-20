تهافت على عملة مشفرة يروج أنها تحمل اسم ترامب

انتشر إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المفضلة للرئيس الأمريكي المنتخب جاء فيه: أطلق دونالد ترامب مشروعاً آخر متعلقاً بالعملات المشفرة.

تم وصف الرمز على الموقع الإلكتروني مصحوباً بمنشور للتواصل الاجتماعي بأنه «الرمز الرسمي الوحيد لترامب»، وعليه رسم توضيحي يعرض أول صورة بثت له في أول رد فعل له بعد محاولة اغتيال تعرض لها خلال حملته الانتخابية.

ورغم أن جملة بخط صغير على الموقع الإلكتروني حذرت من أن الرموز، المتاحة عبر شبكة «سولانا بلوكتشين»، لا تعني أنها «فرصة استثمارية أو عقد استثماري أو آمنة من أي نوع»، بدأ أنصار ترامب المهتمون بالعملات المشفرة على الفور في الشراء.

في غضون 24 ساعة من إطلاقه ليلة الجمعة، ارتفع الرمز بأكثر من 400% من مجرد سنتات على الدولار إلى أعلى مستوى عند 32.61 دولاراً، وفقاً لجامعي بيانات العملات المشفرة «كوين جيكو» و«كوين ماركت كاب». اجتذبت عملة ترامب مليارات الدولارات من أحجام التداول في الساعات التي أعقبت إطلاقها، على الرغم من التكهنات الأولية بأن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت مجرد اختراق.

كانت الحسابات الاجتماعية المرتبطة بمعسكر ترامب قد تعرضت للاختراق من قبل جهات غير مصرح لها واستخدمت للترويج لرمز احتيالي، وهو أمر شائع في العملات المشفرة، حتى أنه أثر مرة على لجنة الأوراق المالية والبورصات.

يقول غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه لا يزال يقيم حجم الاختراق الذي تعرض له الحساب على منصة «إكس». تشمل حملات ترامب السابقة للعملات المشفرة مجموعات مربحة من الرموز غير القابلة للاستبدال، والمقتنيات الرقمية.