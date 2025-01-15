تسبب في خسارة مايكروسوفت 400 مليار دولار .. بيل جيتس يكشف عن أكبر خطأ ارتكبه

كشف رئيس شركة مايكروسوفت أن أكبر خطأ ارتكبه على الإطلاق" كلف الشركة 400 مليار دولار.

وأسس بيل جيتس شركة البرمجيات مايكروسوفت، مع صديق طفولته وزميله الأصلي في واشنطن ، بول ألين، في عام 1975.

واعترف جيتس بأنه ارتكب أحد الأخطاء الأكثر تكلفة في حياته المهنية والتي بلغت قيمتها 400 مليار دولار وفقا لتقرير نشره موقع " gizmochina".

وقال رجل الأعمال إن الضربة القوية وصلت إلى ذروتها عندما تسابقت شركات التكنولوجيا لتأمين ثاني أفضل مكان في سوق الهواتف بعد شركة أبل ، وتخلفت مايكروسوفت عن الركب.

وأوضح في المقابلة: "كما تعلمون، في عالم البرمجيات، وخاصة المنصات، هذه أسواق حيث الفائز يأخذ كل شيء. لذا، كما تعلمون، فإن أعظم خطأ على الإطلاق هو سوء الإدارة الذي انخرطت فيه والذي تسبب في عدم قدرة مايكروسوفت على أن تكون ما هو عليه أندرويد، بمعنى أندرويد هي منصة الهاتف القياسية غير التابعة لشركة آبل.

وأضاف "كان من الطبيعي أن تفوز مايكروسوفت."وتابع جيتس: "إنها حقًا لعبة الفائز يأخذ كل شيء. إذا كنت هناك مع نصف عدد التطبيقات أو 90 بالمائة من عدد التطبيقات، فأنت في طريقك إلى الهلاك التام.هناك مساحة لنظام تشغيل واحد فقط غير نظام تشغيل آبل، فما هي قيمته؟ 400 مليار دولار سيتم تحويلها من شركة جوجل إلى شركة مايكروسوفت."

و أجرى غيتس عملية حسابية بسيطة تبين أنه لو كانت "مايكروسوفت" قد استحوذت على ثاني أفضل مركز في مجال أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، فإن الشركة كانت لتتمكن من السيطرة على حصة كبيرة من الكعكة بقيمة 400 مليار دولار.

وظهر هاتف آيفون من إنتاج شركة أبل في يونيو 2007، ثم تلاه الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في سبتمبر 2008.

ثم جاء دخول "مايكروسوفت" إلى ساحة الهواتف الذكية، بنظام ويندوز فون 7، في وقت لاحق كثيراً في أكتوبر 2010.

وبحلول ذلك الوقت، كانت سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة قد حسمت أمرها تقريباً، حيث استحوذت أنظمة أندرويد وiOS مجتمعة على 99.9% من حصة السوق.

واعترف غيتس بأن التأخر في الانضمام إلى اللعبة كان سبباً في تحديد مصير "مايكروسوفت" في مجال الهواتف المحمولة.

وبالإضافة إلى الخسارة البالغة 400 مليار دولار، قال جيتس إن هذا الخطأ كان "خطأً بالغ الأهمية" وربما يكون "أحد أعظم الأخطاء على الإطلاق".

وتبلغ قيمة شركة مايكروسوفت اليوم حوالي ثلاثة تريليون دولار، وكان جيتس يعتبر أغنى شخص في العالم لعدة سنوات، حتى عام 2023 عندما هبط إلى المركز السادس بين أغنى الأميركيين، والسابع بين أغنى شخص في العالم. ومع ذلك، وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروته الصافية 103.8 مليار دولار.

ولكن هذا لا يعني أنه خارج نطاق العمل، حيث جلس الرجل البالغ من العمر 69 عامًا مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Eventbrite، جوليا هارتز، في حدث لشركة رأس المال الاستثماري Village Global للتحدث عن كل ما يتعلق بالأعمال وأسرار النجاح.

ولم يتردد ريتش ماينر، المؤسس المشارك لنظام أندرويد، في توجيه أصابع الاتهام إلى بيل جيتس بسبب فشل مايكروسوفت في الهيمنة على سوق الهواتف الذكية.

وشارك مينر وجهة نظره قائلاً: "لقد ساعدت حرفيًا في إنشاء نظام أندرويد لمنع مايكروسوفت من التحكم في الهاتف بالطريقة التي فعلت بها مع الكمبيوتر الشخصي - مما أدى إلى خنق الابتكار".

وأضاف: "آسف بيل، أنت مسؤول عن خسارة 400 مليار دولار أكثر مما تدرك"، وفقا لقناة" "cnbc.