هل يدفع إيلون ماسك 2000 دولار في الليلة للإقامة بالقرب من دونالد ترامب؟

يتجلى تأثير إيلون ماسك في الحكومة الأمريكية الجديدة من خلال مساهماته السياسية الكبيرة في دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب ودوره الاستشاري خلال الفترة الانتقالية.

ويسمح له مقر إقامته في مار إيه لاغو بالمشاركة في المناقشات الحاسمة والحفاظ على التفاعلات الوثيقة مع ترامب وغيره من الشخصيات الرئيسية، الأمر الذي يؤثر على السياسات الأمريكية المستقبلية.

ومن المرجح أن يمارس إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، نفوذاً غير مسبوق في الحكومة الأميركية الجديدة.

وتُظهِر علاقته بالرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب تشابكاً فريداً بين الأعمال والسياسة والعلاقات الشخصية.

وتكشف التقارير أن ماسك لم يبرز فقط باعتباره أكبر مانح لترامب، بل إنه يعمل أيضاً كمستشار رئيسي، حيث يصوغ القرارات المتعلقة بالسياسات والموظفين والاستراتيجيات خلال فترة الانتقال.

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وقد أصبح كوخ بانيان، الذي يؤجر عادة بأكثر من 2000 دولار في الليلة، مركز قيادة ماسك، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيل الترتيبات المالية لماسك، إلا أن التكهنات كثيرة بشأن ما إذا كان يدفع السعر القياسي أو يتلقى معاملة خاصة.

ويقال إن نادي مار إيه لاغو غالبًا ما يفرض على الضيوف فواتير في نهاية إقامتهم، مما يترك مجالًا للشك بشأن نفقات ماسك.

ويشير بعض المطلعين إلى أن ترامب قد يتنازل عن رسوم الإيجار أو يقللها، بالنظر إلى مساهمات ماسك السياسية الكبيرة ونفوذه.

أسلوب حياة إيلون ماسك في مار إيه لاغو

وبحسب ما ورد، لم يمر حضور ماسك في مار إيه لاغو دون أن يلاحظه أحد، حيث سلطت التقارير الضوء على نهجه الشخصي في الإقامة.

من طلب وجبات الطعام خارج ساعات العمل العادية إلى قضاء الوقت مع أطفاله ومربياتهم في المنتجع، تنضح تفاعلات ماسك مع ترامب بروح الرفقة. لقد حضر أحداثًا رفيعة المستوى، بما في ذلك حفل مراقبة ليلة الانتخابات، وشارك في العشاء مع شخصيات مؤثرة مثل جيف بيزوس من أمازون. لقد عززت هذه اللحظات الشخصية علاقة ماسك مع ترامب، مما مكنه من ممارسة نفوذ كبير على الإدارة القادمة.

ما الذي ينتظر إيلون ماسك في المستقبل؟

بمجرد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، من المتوقع أن يتحول قرب إيلون ماسك من البيئة غير الرسمية في مار إيه لاغو إلى البيئة المنظمة للبيت الأبيض.

في حين أن الوصول إلى الجناح الغربي أكثر تنظيماً، فإن العلاقة الراسخة بين ماسك وترامب ومشاركته في القرارات الرئيسية تشير إلى أن نفوذه من المرجح أن يستمر. سواء من خلال الأدوار الاستشارية الرسمية أو الضغط وراء الكواليس، من المرجح أن يظل صوت ماسك عاملاً مهمًا في تشكيل السياسات الأمريكية التي تتوافق مع مصالحه التجارية.