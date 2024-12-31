إيلون ماسك يغير اسمه على "إكس"

في خطوة جديدة أثارت اهتماماً واسعاً على الإنترنت، قام الملياردير إيلون ماسك، المعروف بسلوكه غير التقليدي والمثير للجدل، بتغيير اسمه على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) إلى "Kekius Maximus".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استبدل صورته الشخصية بصورة مستوحاة من ميم الإنترنت الشهير "Pepe the Frog".

تظهر الصورة الجديدة شخصية "Pepe" مرتدياً درعاً ذهبية ويحمل وحدة تحكم ألعاب فيديو، في تصميم يجمع بين الفكاهة والخيال.

وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول دلالاتها، خاصة مع ارتباط اسم "Kekius Maximus" بعالم العملات الرقمية، حيث يشير الاسم إلى عملة مشفرة تحمل الاسم نفسه، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بنسبة 779% حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ولم يربط ماسك تغييره لاسمه على "إكس" رسمياً بهذه العملة.

ردود فعل متباينة حظيت بها خطوة ماسك على منصة X، حيث أشاد البعض بإبداعه وجرأته على المزاح مع الجمهور، بينما تساءل آخرون عن الرسالة التي قد يحملها هذا التغيير، خصوصاً وأن ماسك معروف بتأثيره الكبير في العملات الرقمية والثقافة الرقمية بشكل عام.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعمد فيها ماسك إثارة الجدل من خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي يناير 2023، غيّر اسمه إلى "Mr. Tweet"، وأشار لاحقًا إلى أن المنصة منعته من تغييره مرة أخرى، كما أن ماسك دائماً ما يربط بين اهتماماته الشخصية في عالم التكنولوجيا والثقافة الرقمية.

ويثير التغيير الجديد أسئلة حول تأثير ماسك المستمر في الميمات العالمية والعملات الرقمية، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات قد تكون استراتيجية للترويج لأفكار أو منتجات معينة.