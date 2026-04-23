لغز الـ 37 ملياراً.. هل يكشف "غسيل التداول" حقيقة "بولي ماركت"؟

تبرز في الآونة الأخيرة ظاهرة "غسيل التداول" (Wash Trading) كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه تقييم المنصات الرقمية؛ وهي عملية يقوم فيها المستخدمون بشراء وبيع الأصول لأنفسهم بشكل متكرر لتضخيم أحجام التداول اصطناعياً.والهدف غالباً هو إعطاء انطباع زائف بوجود طلب هائل، أو للفوز بمكافآت مالية وعملات رقمية مجانية، وهو ما بات يضع "صدقية" الأرقام المليارية تحت مجهر المستثمرين.

وعلى وقع هذه التطورات، يشهد قطاع أسواق التوقعات المالية طفرة هي الأسرع في عالم المال، فقد أفادت تقارير بأن منصة "بولي ماركت" كانت تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار قبل عامين، أما اليوم، فتجري المنصة محادثات لجمع أموال بتقييم يصل إلى 15 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ذي إنفورميشن". لكن هذا التدفق المالي يأتي بالتزامن مع النجاح الذي تحققه منافستها "كالشي"، التي بلغت قيمتها مؤخراً 22 مليار دولار.

السيادة الأمريكية

ويمكن تفسير خصم التقييم بنسبة الثلث تقريباً لمنصة "بولي ماركت" من خلال موطئ القدم القوي لمنصة "كالشي" في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ حالياً على حصة سوقية تبلغ 90% تقريباً، أو من خلال أرقام إيراداتها الأقوى، خاصة وأن "بولي ماركت" بدأت مؤخراً فقط في فرض رسوم تداول. ولكن السبب وراء خصم المستثمرين لقيمة "بولي ماركت" قد يكمن في عامل أكثر خصوصية، وهو العملة الرقمية المشفرة التي تخطط الشركة لإطلاقها، مما يجعل من الصعب قياس مدى استدامة حجم التداول الحالي للمنصة.

ويعد التباعد الأخير في كيفية تقييم المستثمرين لـ "بولي ماركت" و"كالشي" أمراً جديراً بالملاحظة، نظراً لأن تقييمات الشركتين تحركت بشكل متوازٍ خلال العام الماضي. وتقدم الشركتان المنتج نفسه تقريباً، وإذا تحولت أسواق التوقعات إلى قطاع "الفائز يستحوذ على الأغلب"، فإن المنافسة بين الشركتين الناشئتين قد يكون لها مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين.

الكريبتو مقابل التمويل

أحد الاختلافات الرئيسية بين الشركتين هو أن الذراع غير الأمريكي لـ "بولي ماركت" مبني على تكنولوجيا "سلاسل الكتل" (البلوكشين)، وللمشروع جذور عميقة في مساحة الكريبتو؛ حيث تم دعم جولة التمويل الأولية لعام 2020 من قبل شركات رأس مال مخاطر مشفرة مثل "بولي تشين" و"بارافي" و"وان كونفيرميشن". وهذا يتناقض مع "كالشي"، التي تعمل على أسس مالية تقليدية وهي عموماً أقل انغماساً في عالم الكريبتو.

صيد المكافآت

لقد لوحت "بولي ماركت" بفكرة إطلاق عملة رقمية لسنوات. وقال مدير التسويق بالشركة في ظهور عبر بودكاست في أكتوبر 2025: "ستكون هناك عملة، وسيكون هناك إنزال جوي (آيردروب)"، في إشارة إلى ممارسة توزيع عملات مجانية للمستخدمين لزيادة النشاط ومكافأة المعجبين المخلصين. ونظراً لأن منصات الكريبتو غالباً ما توزع العملات بناءً على نشاط المستخدم، فمن الشائع أن يستخدم العملاء حِيلاً للمبالغة في تفاعلهم، وهي ممارسة تُعرف باسم "صيد الإنزال الجوي". وفي بعض الحالات، يمكن أن يشمل ذلك ما يسمى "غسيل التداول"، حيث يتداول المستخدمون مع أنفسهم.

وقال إريك تشين، المؤسس المشارك لمنصة "إنجيكتيف": "يتم قراءة حجم تداول بولي ماركت كطلب نقي على المنتج، لكن (غسيل التداول) وصيد العملات هو السبب في أن هذه القراءة مضللة. بولي ماركت لديها طلب حقيقي، والسؤال الصادق هو ما هي الحصة التي يمثلها الطلب الحقيقي فعلياً من الرقم المعلن؟".

تجاوزت "بولي ماركت" حجم تداول أسبوعي قدره 2 مليار دولار لمدة ثمانية أسابيع متتالية وفقاً لبيانات "أرتيميس"، لتقترب من حجم التداول الأسبوعي لـ "كالشي" ولكنها تظل خلفها عادة. ولم ترد "بولي ماركت" على طلب للتعليق.

وبالنسبة لبعض مراقبي الصناعة، سيكون من الصعب فصل الاستخدام العضوي لـ "بولي ماركت" عن المستخدمين الذين يتنافسون للحصول على العملات المجانية حتى بعد إطلاق عملتها. وقال ماكس كان، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال ويلث بارتنرز": "لا ينقص أي من هذا من ابتكار المنصة أو إمكاناتها على المدى الطويل، ولكنه يعني أنه يجب النظر إلى الحجم ونمو المستخدمين ضمن السياق. السؤال الرئيسي بمرور الوقت سيكون ما إذا كان التفاعل سيظل قوياً بمجرد تلاشي الحوافز، لأن ذلك مؤشر أفضل على الاستخدام الدائم".

ومع ذلك، فإن النشاط المضاربي المحيط بالعملات الرقمية لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع نشاط المستخدمين. فقد كانت منصة "هايبر ليكويد" شائعة بين صائدي العملات، لكن منصة مشتقات الكريبتو زادت شعبيتها فقط في الوقت الذي ظهرت فيه عملتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، قد يوفر إطلاق عملة "بولي ماركت" طفرة مالية ويعزز تقييم الشركة على المدى الطويل.