بتكوين تواصل الانهيار وتنخفض إلى ما دون 80 ألف دولار

انخفضت عملة بتكوين، بنسبة 6.53 بالمئة ⁠لتصل إلى 78719.63 دولار بحلول الساعة ​الخامسة و48 دقيقة بتوقيت ​غرينتش اليوم السبت.

وتراجعت ​أكبر عملة مشفرة في العالم من ⁠حيث القيمة السوقية أمس الجمعة ‌إلى ‌81104 ⁠دولارات، وهو أدنى مستوى لها منذ ​21 ​نوفمبر تشرين الثاني، بعد اختيار ‍الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العضو السابق في مجلس الاحتياطي ‍الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش لرئاسة المؤسسة المالية.

وتراجعت العملات المشفّرة في العموم خلال يناير 2026 تحت وطأة موجة من التحوّل الدفاعي في شهية المستثمرين، في وقتٍ تصاعدت فيه المخاوف الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، ما دفع السيولة نحو أصول التحوط على حساب الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأصول الرقمية التي لطالما ارتبط أداؤها بمستوى الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.