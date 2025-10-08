الأجهزة القديمة.. كنز مخفي في منزلك!

هل ما زلت تحتفظ بأجهزة قديمة في علية منزلك؟ ربما يكون لديك منجم صغير من الثروات التقنية المنسية، من أجهزة الرد الآلي للهواتف الأرضية إلى هواتف بلاك بيري، والتي قد تُحقق لك أرباحاً غير متوقعة إذا قررت بيعها اليوم.

على مدار عقود، كانت منازلنا ومكاتبنا مليئة بأجهزة تكنولوجية متنوعة، من هواتف بلاك بيري إلى أجهزة الرد الآلي، والآن أصبحت هذه القطع القديمة مطلوبة بشدة بين هواة جمع التحف التقنية والمحبين للحنين إلى الماضي.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن السوق الإلكتروني Gumtree، أُصدر أول "مؤشر أسعار السلع المستعملة"، كشف عن القيمة التي يمكن أن تجنيها هذه الأجهزة القديمة، حتى لو كانت مكدسة وتغطيها طبقات من الغبار.

هواتف بلاك بيري: من الرواج إلى القيمة النقدية

لن يتذكر الجيل الشاب اليوم جهاز بلاك بيري الشهير، الذي كان رمزا للهواتف الذكية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بفضل شاشته الكبيرة ولوحة مفاتيح QWERTY الفريدة، تميز بلاك بيري عن بقية الهواتف في ذلك الوقت، وبيع منها أكثر من 50 مليون وحدة في عام واحد.

ومع تطور الهواتف الذكية وشاشات اللمس، انتهى عصر بلاك بيري، وتم إنتاج آخر هواتفه في عام 2020، وتوقف الدعم البرمجي في 2022. لكن هذا لا يعني أن هذه الهواتف فقدت قيمتها تماما؛ فبعضها يُباع اليوم بمتوسط 30 جنيها إسترلينيا على موقع Gumtree، بينما قد تصل بعض الطرازات النادرة إلى أسعار أعلى بكثير.

نوكيا: هواتف أسطورية لا تُنسى

قبل بلاك بيري، كانت هواتف نوكيا تهيمن على السوق، ومنها نماذج شهيرة مثل 3310 المعروف بمتانته، و8110 المنحني الذي ظهر في فيلم "The Matrix"، و6800 بلوحة المفاتيح القابلة للطي. حتى اليوم، لا يزال هناك طلب على هذه الهواتف، ويُظهر مؤشر Gumtree أن بعض النماذج يمكن أن تُباع بسعر متوسط يصل إلى 30 جنيها إسترلينيا، مع احتمالية تحقيق أرباح أكبر للطرازات الأكثر ندرة.

أجهزة الرد الآلي: التكنولوجيا المنسية التي لها قيمة

قد يبدو غريبا، لكن أجهزة الرد الآلي للهواتف الأرضية، التي سمحت في التسعينيات بترك رسائل صوتية قبل انتشار البريد الصوتي الرقمي، ما زالت مطلوبة. أظهرت البيانات أن أكثر من ألف شخص استجابوا لإعلانات هذه الأجهزة خلال العام الماضي على Gumtree، ويُباع كل جهاز بمعدل 35 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أنها أصبحت قديمة للغاية.

وحدات التحكم القديمة: الذهب الرقمي لهواة الألعاب

العصر الذهبي للألعاب لا يزال يحظى بالاهتمام، حيث تُباع أجهزة PlayStation 1 و2 من Sony وWii من Nintendo بسعر متوسط 45 جنيهًا إسترلينيًا، بينما لا يزال الطلب كبيرًا على وحدات التحكم القديمة، على الرغم من صدور PlayStation 5 منذ خمس سنوات تقريبًا، والتي تباع الآن مستعملة بسعر 300 جنيه إسترليني مقارنة بسعرها الجديد 429.99 جنيهًا إسترلينيًا، وفقا لـ "ديلي ميل".

هواتف iPhone والأجهزة الحديثة المستعملة

حتى الهواتف الذكية الحديثة لها سوقها المستعمل؛ حيث يبلغ متوسط سعر iPhone المستعمل 250 جنيها إسترلينيا، بينما تتراوح هواتف سامسونج بين 200 جنيه وHTC وLG بأسعار أقل. ويُظهر هذا مدى قوة الطلب على أجهزة Apple المستعملة، خصوصا مع استمرار اهتمام المستخدمين بموديلات محددة.

نصائح للباحثين عن الربح من الأجهزة القديمة

الخبراء يحذرون من التقليل من قيمة الأجهزة القديمة عند البيع. حتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تكلف آلاف الجنيهات جديدة، قد تُباع مستعملة بأسعار منخفضة نسبيا، لكنها لا تزال تشكل فرصة للربح. كما يشمل مؤشر Gumtree عناصر غير تقنية مثل مضارب الجولف، أجزاء السيارات، الأثاث، والأجهزة المنزلية البيضاء.

في النهاية، يمكن القول إن التكنولوجيا القديمة المنسية ليست مجرد ذكريات أو أدوات قديمة، بل تمثل ثروات محتملة لمن يعرف كيف يستثمرها. من أجهزة الرد الآلي إلى هواتف نوكيا وبلاك بيري ووحدات التحكم القديمة، يمكن لكل قطعة أن تجني لك أرباحا كبيرة إذا قررت بيعها في السوق الصحيح.