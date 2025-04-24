«بتكوين» تتجاوز 94 ألف دولار

وسعت «بتكوين» مكاسبها هذا الأسبوع، كسرت مستوى 94 ألف دولار لوقت قصير، قبل أن تتراجع إلى أكثر من 93 ألف دولار، وذلك بعد أن تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتدخل في شؤون الاحتياطي الفيدرالي، وأنه مستعد للتفاوض مع الصين.

وارتفعت العملة المشفرة من حيث القيمة السوقية بخلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 5.6 %، قبل أن تقلص مكاسبها ليتم تداولها عند 93,5 دولاراً، مساء أمس.

وبدأ ارتفاع سعر بتكوين في بداية أسبوع العمل عندما تجاوز 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 30 يوماً. وجاء الارتفاع الأخير في سعر البتكوين على خلفية تعليقات ترامب بأنه «ليس لديه نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول».

كما أضافت إشارات التقدم على جبهة الحرب التجارية إلى ارتفاع القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة بنسبة 6.5 %، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في قمة مغلقة للمستثمرين الثلاثاء، إن كلاً من بكين وواشنطن تدركان التكلفة الاقتصادية، وستحتاجان إلى إيجاد طريق نحو خفض التصعيد. وقال ترامب للصحفيين إنه سيتعامل مع المفاوضات مع بكين بطريقة «لطيفة للغاية». واعترف بأن التعريفات لن تنخفض إلى الصفر، لكنها ستنخفض بشكل كبير إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية مجمعة بلغت 936 مليون دولار الثلاثاء، وهو ثالث أعلى إجمالي يومي هذا العام.

وأرجع المحللون توجه التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة إلى الزخم الصعودي المستمر للبتكوين. ووفقاً للمؤشرات الفنية على TradingView فإن بتكوين حالياً في مرحلة اكتشاف سعر كاملة دون وجود مقاومة تاريخية في الأعلى.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل سعر إيثيريوم 1805 دولارات بارتفاع نسبته 10.7 %، ووصل سعر سولانا إلى 152.4 دولاراً بارتفاع 8.72 %، فيما ارتفعت سعر «إكس آر بي» إلى 2.27 دولار، بزيادة 8.08 %.